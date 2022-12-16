Cuối tuần cận kề, 3 con giáp đời phất vù vù, tài chính phúc vận tăng tốc, vét cạn 'túi THẦN TÀI', sự nghiệp thăng chứ khó hạ

Những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Cuối tuần này, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tạm biệt xui xẻo do Thương Quan giáng họa mang đến, mang đến nguồn năng lượng tích cực khi bắt tay vào công việc mới. Tuy là lĩnh vực bạn mới chuyển hướng nhưng nhờ sự cầu tiến, chăm chỉ, chủ động học hỏi đã giúp bạn làm quen nhanh chóng.

Nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái làm việc này, cộng thêm việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên thì đây chính là con đường đúng đắn dành cho bạn.

Bên cạnh đó, những ai đang kinh doanh online may mắn gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Với số tiền này bạn hãy thử tính đến chuyện đổi mới hay nâng cấp sản phẩm xem sao.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ trở nên rất tham vọng trong ngày Tỷ Kiên độ mệnh. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, điều đó sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân của bạn để lên vị trí, chức vụ cao hơn, xứng đáng với nỗ lực bản thân đã bỏ ra.

Ngoài ra nếu muốn thành công thì bạn cũng cần phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Bên cạnh sách vở, hãy học hỏi ngay từ những người bên cạnh mình hoặc chính đối thủ của bạn. Những kinh nghiệm của đối phương đều hữu ích cho bạn ở một thời điểm nhất định.

Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng tình yêu đủ lớn để hai bạn chung tay quyết tâm vượt qua tất cả mà ở lại bên nhau.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.