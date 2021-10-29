Cuối tuần (30-31/10), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, giàu có lên đến đỉnh cao, công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2021 07:00

3 con giáp đa mưu túc trí, có tầm nhìn xa cùng với sự thông minh bẩm sinh, họ có thể đạt được nhiều thành tựu lớn trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Tý

Sự hoạt bát của người tuổi Tý kết hợp với sự nhanh nhẹn sẽ đạt được nhiều thành tựu trong 2 ngày cuối tuần. Là người cơ trí, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được những cơ hội tốt xuất hiện trong thời gian tới để tăng thêm bề dày kinh nghiệm của mình trong công việc.

Việc đặt chân vào những kế hoạch mới hoặc lĩnh vực mới có thể khiến bạn chần chừ đôi chút nhưng chúng không làm khó được một người có khả năng tùy cơ ứng biến tốt như bạn. Đừng ngại đưa những kiến giải độc đáo và ý tưởng linh hoạt cho cấp trên hoặc đồng nghiệp, bạn sẽ được đánh giá cao về năng lực của bản thân.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn có những bước tiến mới và đạt được nhiều giá trị hữu ích cho sự nghiệp lâu dài của mình. Để đảm bảo sự thành công liên tục và đến với bạn nhanh nhất, bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp nhận ý kiến của người khác và học cách làm việc theo team hòa hợp hơn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có sự khiêm nhường và tinh thần ham học hỏi cao. Trong suốt những năm tuổi trẻ của mình, người tuổi Tuất luôn không ngừng trau dồi và hoàn thiện bản thân mình ngày càng ưu tú hơn. Họ coi trọng ý kiến của người khác và tích cực học hỏi điều hay điều tốt để bồi đắp cho trí tuệ của mình. Nhờ thế mà người tuổi này tiến bộ nhanh và cũng đạt được nhiều thành công hơn những người khác.

Cuối tuần (30-31/10), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, giàu có lên đến đỉnh cao, công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là người có tầm nhìn xa và biết đón đầu những kế hoạch có lợi cho mình, người tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu mà bản thân đã đặt ra trong 2 ngày cuối tuần. Bạn cũng là người biết cách sử dụng tốt nguồn lợi mà bản thân sở hữu, tiền khó tuột khỏi tay bạn bởi người mệnh Thủy tuổi Nhâm Tuất tính toán khá tốt khi liên quan đến tiền bạc.

Khoảng thời gian tới, bạn có thể xem xét để đẩy mạnh các ý tưởng của mình trong công việc, đặc biệt là hoàn thành những kế hoạch đang dang dở sẽ giúp bạn thu hoạch được nhiều lợi nhuận hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh lanh lợi lại vui vẻ, lạc quan. Con giáp tuổi Thân rất khéo léo, biết cách ứng xử với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống hay học tập, họ đều là những người có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mình được giao.

Cuối tuần (30-31/10), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, giàu có lên đến đỉnh cao, công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp sau này của người tuổi Thân sẽ có nhiều thuận lợi do một phần năng lực của họ được tích lũy từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường. Cuối tuần, cùng với sự chăm chỉ của mình, người tuổi Thân sẽ thu hoạch được kết quả tốt trong học tập. Đồng thời, bạn có thể thực hiện một vài sở thích riêng và nuôi dưỡng chúng để hỗ trợ cho con đường sự nghiệp của mình sau này.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi dự đoán 41 ngày tới, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền nhiều vô kể, phúc khí đầy nhà, tiền nhét chặt két

Tử vi dự đoán 41 ngày tới, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền nhiều vô kể, phúc khí đầy nhà, tiền nhét chặt két

Tử vi 41 ngày tới những con giáp dưới đây cực kỳ giàu có, đi đâu cũng có quý nhân bám gót nên dễ dàng phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026