Cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, vận trình xuôi thuận, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 19:55

Cuối tháng 9 âm lịch là thời gian vận thế khởi sắc, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh của ba con giáp sau đây.

Tuổi Tý

Cuối tháng 9 âm lịch, đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví người tuổi Tý. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Tham gia vào một lĩnh vực mới, tự thử thách chính mình là cách để Tý khám phá những khả năng tiềm ẩn trong họ.

Vậy nên, chỉ cần bước sang thời gian này, người tuổi Tý dễ dàng đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Tình duyên của Tý cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, vận trình xuôi thuận, mưu sự tất thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là nam hay nữ đều khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Họ có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, vất vả lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Tỵ hãy vững tin, bởi dù hiện tại có khốn đốn đến mấy thì bước sang cuối tháng 9 âm lịch nhờ được Thần Tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Tỵ ào ào như thác. Lúc ấy, Tỵ muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ.

Cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, vận trình xuôi thuận, mưu sự tất thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Dậu không buông.

Vào cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Cuối tháng 9 âm lịch, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, vận trình xuôi thuận, mưu sự tất thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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