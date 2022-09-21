Cuối tháng 8 âm lịch khổ tận cam lai, sang tháng 9 phát tài phát lộc, 3 con giáp tài lộc bủa vây, phú quý quấn thân, tiền vàng bám chặt

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 07:36

Cùng xem 3 con giáp cực may mắn trong tháng 9 âm lịch tới đây là con giáp nào nhé!

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Theo tử vi có nói, sang tháng 9 âm lịch, Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn, chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Cuối tháng 8 âm lịch khổ tận cam lai, sang tháng 9 phát tài phát lộc, 3 con giáp tài lộc bủa vây, phú quý quấn thân, tiền vàng bám chặt - Ảnh 1
Theo tử vi có nói, sang tháng 9 âm lịch, Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Qua tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Cuối tháng 8 âm lịch khổ tận cam lai, sang tháng 9 phát tài phát lộc, 3 con giáp tài lộc bủa vây, phú quý quấn thân, tiền vàng bám chặt - Ảnh 2
Qua tháng 9 âm lịch, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 9 âm lịch. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Họ có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Cuối tháng 8 âm lịch khổ tận cam lai, sang tháng 9 phát tài phát lộc, 3 con giáp tài lộc bủa vây, phú quý quấn thân, tiền vàng bám chặt - Ảnh 3
Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học dự đoán, đúng thứ 3 này, top 3 con giáp may mắn luôn có một hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những chông gai trong cuộc sống.

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