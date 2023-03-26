Cuối tháng 3/2023: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 15:51

Tử vi có dự báo: Cuối tháng 3/2023, 3 con giáp này phát tài triền miên, lộc lá nhiều không đếm xuể. Hãy xem họ là ai?

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi, các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Tỵ tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ. Cuối tháng 3/2023, sự nghiệp người tuổi Tỵ sẽ thịnh vượng, vận may, thu nhập sẽ tiếp tục tăng theo tuổi tác. Những chú Chuột chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm, rất tận tâm nên những người tuổi Tỵ nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Tỵ có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

Cuối tháng 3/2023: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thăng tiến trong công việc. Con giáp này biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Theo tử vi, cuối tháng 3/2023, những người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn, người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thăng tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho Mùi. Nếu may mắn thì cuối năm nay, sự nghiệp của tuổi Mùi có khả năng công thành danh toại, tài vận dồi dào, cuộc sống cũng trở nên sung túc, viên mãn hơn.

Cuối tháng 3/2023: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là những người kiên cường, mạnh mẽ, luôn biết tận dụng mọi cơ hội để có thể xây dựng một cuộc sống sung túc, giàu có. Trong số những con giáp, tuổi Tý là những người không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, chỉ cần cảm thấy bản thân mình thua kém thì họ lập tức thay đổi để cải thiện cuộc sống.

Theo tử vi, cuối tháng 3/2023 là thời gian vượng phát với người tuổi Tý, con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Tý sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này. Đường tình duyên của Tý trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Tý đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Cuối tháng 3/2023: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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