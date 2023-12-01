Cuối tháng 12, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 15:44

Theo tử vi 2023, cuối tháng 12, 3 con giáp này đỏ hết phần thiên hạ, đại cát đại lộc, tiền bạc đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 12, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ tỏ ra linh hoạt và thích tự do. Họ không muốn bị ràng buộc quá mức và thích khám phá những trải nghiệm mới.

Với sự sắc bén trong suy nghĩ, con giáp này thường tìm kiếm tri thức và muốn hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh. Sự tò mò và mong muốn học hỏi thường thúc đẩy họ tiến lên.

Theo tử vi, những người sinh năm Tỵ bẩm sinh có tài ăn nói nhanh nhẹn. Cuối tháng 12 sẽ mang lại nhiều may mắn, cơ hội phát tài và phát lộc cho tuổi Tỵ.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Sự hỗ trợ từ các quý nhân mang đến cho Tỵ những cơ hội làm ăn, phát huy năng lực không nhỏ. Nắm bắt cơ hội, họ có thể xoay chuyển tài vận một cách nhanh chóng.

Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tỵ còn trải qua một giai đoạn may mắn, nhất là những người làm trong lĩnh vực học thuật. Một số người có cơ hội được đi nước ngoài học tập, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và phát triển cá nhân.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân (tức con Khỉ) là một trong những con giáp nhanh nhẹn nhất trong 12 con giáp.

Cuối tháng 12 này, những người tuổi Thân đón thêm nhiều cơ hội mới, mang tính lâu dài, giúp họ thay đổi, hướng đến một cuộc sống ổn định hơn.

Tháng này, những người tuổi Thân cũng nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Những người quý nhân này hiểu rất rõ tính cách của người tuổi Thân, biết được sự nóng nảy bề ngoài và khám phá được nội tâm bên trong họ.

Cuối tháng này, tuổi Thân sẽ có được cơ hội để phát triển, dù là trong sự nghiệp hay các mối quan hệ. Khi gặp cơ hội, tuổi họ nên học cách tập trung và không để suy nghĩ lan man quá xa. Nắm bắt những cơ hội trước mắt sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của tuổi Thân trong tháng này.

Tuổi Sửu

Cuối tháng 12, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, những người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên họ sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ.

Do đó, những người tuổi này có khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Đường tài vận cuối tháng 12 của người tuổi Sửu cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán dễ có khả năng bội thu.

Có thế thượng phong, trong tháng cuối tháng 12, những người cầm tinh tuổi Sửu nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua sắm quá trớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 17h chiều nay (1/12/2023), 3 con giáp đi đâu cũng gặp may, lộc rơi trước tận cửa, tiền vào “hầu bao” bất ngờ tăng vọt

Đúng 17h chiều nay (1/12/2023), 3 con giáp đi đâu cũng gặp may, lộc rơi trước tận cửa, tiền vào “hầu bao” bất ngờ tăng vọt

Theo tử vi 2023, đúng 17h chiều nay (1/12/2023), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, làm ăn trúng mánh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng