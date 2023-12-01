Cuối tháng 12, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ tỏ ra linh hoạt và thích tự do. Họ không muốn bị ràng buộc quá mức và thích khám phá những trải nghiệm mới.

Theo tử vi, những người sinh năm Tỵ bẩm sinh có tài ăn nói nhanh nhẹn. Cuối tháng 12 sẽ mang lại nhiều may mắn, cơ hội phát tài và phát lộc cho tuổi Tỵ.

Với sự sắc bén trong suy nghĩ, con giáp này thường tìm kiếm tri thức và muốn hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh. Sự tò mò và mong muốn học hỏi thường thúc đẩy họ tiến lên.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Sự hỗ trợ từ các quý nhân mang đến cho Tỵ những cơ hội làm ăn, phát huy năng lực không nhỏ. Nắm bắt cơ hội, họ có thể xoay chuyển tài vận một cách nhanh chóng.

Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tỵ còn trải qua một giai đoạn may mắn, nhất là những người làm trong lĩnh vực học thuật. Một số người có cơ hội được đi nước ngoài học tập, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và phát triển cá nhân.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân (tức con Khỉ) là một trong những con giáp nhanh nhẹn nhất trong 12 con giáp.

Cuối tháng 12 này, những người tuổi Thân đón thêm nhiều cơ hội mới, mang tính lâu dài, giúp họ thay đổi, hướng đến một cuộc sống ổn định hơn.

Tháng này, những người tuổi Thân cũng nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Những người quý nhân này hiểu rất rõ tính cách của người tuổi Thân, biết được sự nóng nảy bề ngoài và khám phá được nội tâm bên trong họ.

Cuối tháng này, tuổi Thân sẽ có được cơ hội để phát triển, dù là trong sự nghiệp hay các mối quan hệ. Khi gặp cơ hội, tuổi họ nên học cách tập trung và không để suy nghĩ lan man quá xa. Nắm bắt những cơ hội trước mắt sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của tuổi Thân trong tháng này.

Tuổi Sửu

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Trong năm nay, những người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên họ sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ.

Do đó, những người tuổi này có khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Đường tài vận cuối tháng 12 của người tuổi Sửu cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán dễ có khả năng bội thu.

Có thế thượng phong, trong tháng cuối tháng 12, những người cầm tinh tuổi Sửu nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua sắm quá trớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.