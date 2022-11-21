Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Cũng có thể, con giáp phát tài vào những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao. Trong con mắt của người khác, tuổi Mùi là những người rất đáng tin cậy, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví Mùi. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Mùi dễ dàng đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Tình duyên của Mùi cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả. Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

Tuổi Thìn

Vào những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch là những ngày vô cùng may mắn với tuổi Thìn vì nhờ được Chính Ấn nâng đỡ, cùng với sự tận tâm của Bán Hợp mà mối nhân duyên có dấu hiệu nở hoa bất ngờ. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn tìm kiếm được tình yêu thích hợp.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn tính đến chuyện giao lưu với khách hàng, đối tác, điều này sẽ có lợi cho việc mở rộng đầu tư kinh doanh sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi luôn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, sai đâu chịu đấy mà bạn được khách hàng vô cùng tin tưởng, giúp đỡ từ xa. Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà.

Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.