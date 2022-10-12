Cuối tháng 10/2022, Tam Hợp trợ lực, Cát Tinh ban phước, 3 con giáp ưu tú vượt trội, tiền đồ xán lạn, vận trình hanh thông, tiền của đề huề, tiêu hoài còn mãi

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 17:58

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 10/2022, có cục diện Tam Hợp và Cát Tinh kề cận, 3 con giáp ngày càng may mắn, trúng số liên tiếp, phát tài tới nơi.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được đánh giá cao nhất trong số 12 con giáp về lòng trung thành. Họ rất biết cách đối nhân xử thế, sống lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của số đông, tập thể. Đây cũng là lý do khiến họ thường được rất nhiều người quý mến.

Cuối tháng 10/2022, không khó khăn nào có thể cản bước những người tuổi Tuất tiến lên phía trước. Phúc khí lan tràn, con giáp này mở ra một thời kỳ mới với những bước tiến mới, thành công mới. Tuổi Tuất có thể nghĩ đến việc hiện thực hóa những dự án đã ấp ủ bấy lâu, lấn sân sang lĩnh vực mới.

Cuối tháng 10/2022, Tam Hợp trợ lực, Cát Tinh ban phước, 3 con giáp ưu tú vượt trội, tiền đồ xán lạn, vận trình hanh thông, tiền của đề huề, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 1
Cuối tháng 10/2022, không khó khăn nào có thể cản bước những người tuổi Tuất tiến lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ là con giáp sống vô tư, không phải lo chuyện tiền bạc. Những vấn đề tiền bạc gặp phải lúc trước đều tan biến, con giáp này có thể thoải mái tận hưởng tháng mới nhiều niềm vui.

Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa nhà tuổi Tỵ liên tiếp nhiều lần. Họ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui liên tiếp trong tháng này. Không chỉ vậy, công việc hay buôn bán đều có khả năng gặt hái thành tựu cao nhất, tài chính dư dả bất ngờ.

Cuối tháng 10/2022, Tam Hợp trợ lực, Cát Tinh ban phước, 3 con giáp ưu tú vượt trội, tiền đồ xán lạn, vận trình hanh thông, tiền của đề huề, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 2
Cuối tháng 10/2022, Thần Tài gõ cửa nhà tuổi Tỵ liên tiếp nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tháng 10/2022, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên tuổi Dậu gặp may mắn trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp này dễ tạo ấn tượng tốt đẹp với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đặc biệt, bản mệnh có thể gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Nếu đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua, có thể người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc thăng tiến lên vị trí cao hơn vào ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin nắm bắt.

Cuối tháng 10/2022, Tam Hợp trợ lực, Cát Tinh ban phước, 3 con giáp ưu tú vượt trội, tiền đồ xán lạn, vận trình hanh thông, tiền của đề huề, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 3
Cuối tháng 10/2022, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên tuổi Dậu gặp may mắn trong các mối quan hệ xã hội - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10/2022), NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp trở mình thành tỷ phú, tiền tài như nước, lộc lá đề huề

Đúng 16 giờ chiều mai (13/10/2022), NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, 3 con giáp trở mình thành tỷ phú, tiền tài như nước, lộc lá đề huề

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (13/10/2022), Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp may mắn công thành danh toại, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 10/2022 tử vi tháng 10 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 5 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 5 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà