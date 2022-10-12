Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), vận mệnh dát vàng, rũ bùn đứng dậy chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 14:28

Theo tử vi 12 con giáp, sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), 3 con giáp này may mắn vượt trội, giàu càng thêm giàu, tiền tiêu không xuể, lộc tài rực rỡ.

Tuổi Dậu

Sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022) là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu làm việc lớn. Cát thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua.

Tử vi 12 con giáp có nói, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), vận mệnh dát vàng, rũ bùn đứng dậy chạm đến thành công - Ảnh 1
Sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022) là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu làm việc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), những người tuổi Tý sẽ có tin vui về tài chính lẫn công việc. Trong công việc, con giáp này dễ được cấp trên cân nhắc thăng chức tăng lương, mối quan hệ với lãnh đạo thêm phần thân thiết.

Theo tử vi 12 con giáp, về tài lộc, người tuổi Tý sẽ gia tăng được thu nhập cho mình. Đó có thể là khoản thưởng nóng hay được tăng lương, người khác cho tiền. Nhìn chung con giáp này nên tận dụng thật tốt cơ hội để làm giàu xứng đáng.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), vận mệnh dát vàng, rũ bùn đứng dậy chạm đến thành công - Ảnh 2
Sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), những người tuổi Tý sẽ có tin vui về tài chính lẫn công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022) thập toàn thập mỹ, kẻ xấu cũng phải dè chừng, không dám cản đường. Bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui. Hãy tận dụng thời cơ để tạo dựng được cơ hội cho mình thăng quan phát tài.

Nếu như trước đó bạn đang gặp nhiều vận xui thì trong thời gian này bạn sẽ rũ bỏ mọi điều không may cuộc sống vô cùng thuận lợi. Trong thời gian tới sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc ào ào khiến cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn, hơn người.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022), vận mệnh dát vàng, rũ bùn đứng dậy chạm đến thành công - Ảnh 3
Vận trình của tuổi Mão sau 17 giờ chiều mai (13/10/2022) là thập toàn thập mỹ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 3 ngày tới (13, 14, 15/10), Thần Tài độ mệnh, Kim Tinh sủng ái, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi

Liên tiếp 3 ngày tới (13, 14, 15/10), Thần Tài độ mệnh, Kim Tinh sủng ái, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp sáng chói, tiền của dư dôi

Theo tử vi 12 con giáp, trong liên tiếp 3 ngày tới (13, 14, 15/10), nhờ sự giúp đỡ của Thần Tài và Kim Tinh mà 3 con giáp này vô cùng may mắn, giàu càng thêm giàu, công danh sự nghiệp lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 13/10/2022 tử vi ngày 13/10 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 0 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 0 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 0 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà