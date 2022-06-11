Cuối ngày mai 12/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận xui bám lấy, tiền mất tật mang, sau lưng có kẻ tiểu nhân gáng đường, sự nghiệp trắc trở, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 11/06/2022 03:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 12/6, những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, nhìn trước ngó sau, sau lưng có kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, tình duyên rạn nứt.

Tuổi Thìn

Do ảnh hưởng của cục diện Mão Thìn Tương Hại, vận trình của người tuổi Thìn sa sút hơn hẳn thường ngày. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này phải quay cuồng đối mặt với những chiêu trò tiểu nhân gây ra dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp và lãnh đạo. 

Ngoài ra, bản mệnh tinh thần bất ổn, hay suy nghĩ lung tung, thiếu tập trung trong công việc nên hiệu quả giảm sút. Những kế hoạch bạn đặt ra có dấu hiệu chững lại ở thời điểm này, khó hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ gây ra không ít bất lợi cho đường tiến thân của bạn trong tương lai, hãy cố gắng giải quyết vấn đề hiện tại càng sớm càng tốt nhé.

Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc còn là điềm chẳng lành xảy tới với vận trình tình cảm ngày hôm nay của những chú Rồng. Tranh cãi mâu thuẫn khiến cho tình cảm tưởng chừng bền chặt nay dễ dàng rạn vỡ.

Cuối ngày mai 12/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận xui bám lấy, tiền mất tật mang, sau lưng có kẻ tiểu nhân gáng đường, sự nghiệp trắc trở, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Do ảnh hưởng của cục diện Mão Thìn Tương Hại, vận trình của người tuổi Thìn sa sút hơn hẳn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm không được như ý. Không khí gia đình dễ bị đẩy lên mức căng thẳng do mâu thuẫn triền miên. Người đã lập gia đình nên chú ý các mối quan hệ với người khác giới nếu không muốn tạo cơ hội cho kẻ thứ ba tiếp cận.

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn. Sự đối lập trong nội tâm dẫn tới khó khăn nhất định trong quá trình làm việc. Do đó, người tuổi này cần phải có sự ưu tiên cho những việc quan trọng hơn và cân đối thời gian hợp lý mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất.

Vận trình tài lộc lên bổng xuống trầm. Nguồn thu nhập không ổn định, lại thêm nhiều khoản phát sinh bất ngờ nên dễ đẩy bản mệnh vào tình cảnh túng thiếu.

Cuối ngày mai 12/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận xui bám lấy, tiền mất tật mang, sau lưng có kẻ tiểu nhân gáng đường, sự nghiệp trắc trở, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đối diện với cục diện Kim Mộc bất dung, con giáp này khó mà giữ được cho mình cái nhìn khách quan trong ngày này. Sự hiểu lầm có thể là nguồn cơn của những rạn nứt tình cảm. Hãy tìm lại sự sáng suốt của bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra có chút rối rắm. Tử vi phương Đông khuyên con giáp này không nên lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng hay biến mình thành tâm điểm của đám đông. Việc tập trung làm tốt công việc của mình sẽ mang lại những hiệu quả đáng kể.

Vận trình tài lộc gặp rắc rối. Các khoản nợ chưa được giải quyết triệt để, cần tránh chi tiêu phung phí để cân đối lại nguồn tài chính.

Cuối ngày mai 12/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận xui bám lấy, tiền mất tật mang, sau lưng có kẻ tiểu nhân gáng đường, sự nghiệp trắc trở, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Vận trình tài lộc gặp rắc rối. Các khoản nợ chưa được giải quyết triệt để, cần tránh chi tiêu phung phí để cân đối lại nguồn tài chính - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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