Cuối ngày hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, Thần Tài mở cửa phát lương hậu hĩnh, 3 con giáp phát tài phát lộc, đạp trúng hố vàng, nằm trên biển tiền, chỉ ngồi rung đùi hưởng tài lộc, cả đời sau sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 09:53

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, hưởng trọn lộc trời, rủng rỉnh tiền bạc, công thành danh toại.

Tuổi Thìn

Cuối ngày hôm nay (30/8), công việc của tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước, con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Thìn vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Trong thời gian này, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân chiếu cố Thìn sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, đây chính là thời cơ vàng để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn.

Cuối ngày hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, Thần Tài mở cửa phát lương hậu hĩnh, 3 con giáp phát tài phát lộc, đạp trúng hố vàng, nằm trên biển tiền, chỉ ngồi rung đùi hưởng tài lộc, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Cuối ngày hôm nay (30/8), công việc của tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước, con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng tuổi Mùi là con giáp chăm chỉ, dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn. Cuối ngày hôm nay, tuổi Mùi có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Do vận thế khởi sắc, Thần Tài ưu ái, chống lưng nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng.

Con giáp tuổi Mùi có vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Là người có nhiều mối quan hệ nên con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Cuối ngày hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, Thần Tài mở cửa phát lương hậu hĩnh, 3 con giáp phát tài phát lộc, đạp trúng hố vàng, nằm trên biển tiền, chỉ ngồi rung đùi hưởng tài lộc, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Cuối ngày hôm nay, tuổi Mùi có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuối ngày hôm nay, tuổi Sửu hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục trong thời gian này. Tiền ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời cho Sửu.

Vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng.

Cuối ngày hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, Thần Tài mở cửa phát lương hậu hĩnh, 3 con giáp phát tài phát lộc, đạp trúng hố vàng, nằm trên biển tiền, chỉ ngồi rung đùi hưởng tài lộc, cả đời sau sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (30/8 - 5/9), thầy phong thủy chỉ ra 3 con giáp hết khổ gặp thời giàu hơn trúng số, ôm tiền tỷ trong tay, đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời sắm nhà lầu xe sang

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Vào 7 ngày tới, 3 con giáp dưới đây hết nghèo hết khổ, giàu có ú ụ, gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cả tình lẫn tiền đề rực rỡ.

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