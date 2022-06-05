Cuối ngày hôm nay 5/6: Những con giáp này 'ngồi không' họa cũng rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, cẩn thận kẻ trong bóng tối hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên lao dốc

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Sự xuất hiện của Thiên Ấn giúp con giáp này đưa ra được những ý tưởng táo bạo. Bản mệnh cứ việc mạnh dạn trình bày quan điểm của mình, nhưng chớ xem thường ý kiến của những người xung quanh.

Kiếp Tài xuất hiện khiến người tuổi Dần có thái độ trọng nghĩa khinh tài. Có nghĩa là bạn tương đối “sỹ diện”, thấy đồng nghiệp gặp khó thì lăn xả vào giúp đỡ, nhưng bạn quên mất rằng công việc của chính mình cũng chưa thuận lợi.

Ngũ hành xung khắc là dấu hiệu cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Bản mệnh nên bình tĩnh để xử lý tình huống cho thấu tình đạt lý, tránh làm rạn nứt tình cảm khiến đôi bên đều chịu nhiều tổn thương.

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chịu ảnh hưởng của Thương Quan, người tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho con giáp này không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn khi không đủ tập trung, hiệu suất công việc cũng bị giảm sút.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì mới tiếp tục, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm căng thẳng hơn mà thôi.

Người tuổi Ngọ hôm nay cần phải linh động hơn khi làm việc với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để lòng tự tôn quá cao che chờ suy nghĩ sáng suốt của bạn, như vậy công việc hôm nay mới có thể thuận hòa.

Người tuổi Ngọ hôm nay cần phải linh động hơn khi làm việc với đồng nghiệp, cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả. Tử vi dự báo con giáp này sẽ phải trải qua một ngày làm việc lao lực nhưng lại không nhận được sự trợ giúp từ ai. Dù vậy thì bản mệnh cũng cần giữ thái độ điềm tĩnh, ôn hoà để không tạo ra thứ rắc rối nào khác.

Ngày này người tuổi Thân gặp không ít bất lợi do chịu ảnh hưởng của Thiên Quan hung tinh. Tiểu nhân quấy phá, con giáp này cần phải bình tĩnh để không kích động mà gây chuyện. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ nhân lúc bạn tâm trạng bất ổn để kích động tinh thần, khiến cho con giáp này sinh lòng đố kị, tự làm hại bản thân bởi những hành động thiếu suy nghĩ.

Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai và bạn có thể làm được gì. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tác oai tác quái và phải bỏ cuộc thôi.

Ngày này người tuổi Thân gặp không ít bất lợi do chịu ảnh hưởng của Thiên Quan hung tinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo