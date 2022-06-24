Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều biến động trong ngày hôm nay. Điềm kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh cần chú ý đển không mắc bẫy của người xấu. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết.

Thổ khí vượng, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều, nhất là về phần thận, Tuổi Sửu đừng lơ là với sức khỏe, một vài thay đổi nhỏ cũng có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nặng, nếu có gì bất thường, hay đi khám sức khỏe luôn nhé.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những lời rèm pha, bịa đặt của kẻ xấu khiến cho người tuổi Sửu vô cùng bực tức, khó chịu vì những tin đồn sai lệch so với sự thật, khiến cho bạn và người ấy xuất hiện những nghi ngờ, hiểu lầm, gây nạn rứt tình cảm của hai người.

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều biến động trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày 24/6/2022 cho hay hôm nay tuổi Tuất cần đề phòng kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn thất thiệt để làm xấu hình ảnh, uy tín của mình, gây cản trở trên con đường sự nghiệp. Vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc, không nên tham gia những chuyện bao đồng thị phi.

Thứ Sáu này là ngày mà tuổi Tuất rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột trong chuyện tình cảm. Có lẽ da cách biệt tuổi tác khá lớn nên có những bất đồng trong quan điểm sống, mang đến nguy cơ rạn rứt, đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Mặc dù là người thân trong gia đình thì khó tránh khỏi những điều trái ngược và không thể hòa hợp được. Tử vi ngày mới khuyên bạn nên học cách dung hòa những điểm khác biệt, để tìm được tiếng nói chung mà không ảnh hưởng đến tình cảm. Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, hãy cởi mở hơn với mọi người.

Thứ Sáu này là ngày mà tuổi Tuất rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bói tử vi thứ Sáu của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có điềm báo xảy ra những mẫu thuẫn, cãi vã trong chuyện tình cảm. Con giáp này phải đối mặt với xung đột với các thành viên trong gia đình, tình cảm anh chị em trong nhà có phần đi xuống do những bất đồng trong quan điểm sống.

Điều này khiến cho mối quan hệ thân thiết ngày càng trở nên lạnh nhạt, xa lạ. Bản mệnh muốn hàn gắn, cải thiện lại tình cảm như lúc ban đầu nhưng không được kết quả như mong muốn. Trái lại tình trạng còn trở nên tồi tệ hơn khi họ vẫn chưa thực sự bình tĩnh để nghe bạn chia sẻ.

Cuối ngày hôm nay cũng không phải làm ngày làm việc tốt của người tuổi Mão. Tinh thần mệt mỏi, uể oải, khó tập trung vào công việc, giải quyết các vấn đề một cách triệt để, tiến độ công việc vì thế mà cũng trở nên trì trệ, ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả làm việc chung.

Cuối ngày hôm nay cũng không phải làm ngày làm việc tốt của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo