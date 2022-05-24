Cuối ngày hôm nay 24/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này làm gì cũng cẩn thận trước sau, đề phòng mất cắp, kẻ xấu hãm hại, tình duyên lận đận, bất ổn

Tâm linh - Tử vi 24/05/2022 10:23

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 24/5, top con giáp cẩn thận trước sau, đề phòng lời nói, kẻ tiểu nhân hãm hại, đào hoa nhiều trắc trở.

Tuổi Thìn

Ngày Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình khi liên tục bị tiểu nhân quấy phá và làm đủ trò cản trở. Thực tế là dù bạn đã cố tỏ thái độ dĩ hòa vi quý nhưng đối phương liên tục gây hấn vì lòng ganh ghét, đố kị với những gì bạn đạt được.

Việc kinh doanh buôn bán trong ngày cũng bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn thường phải vất vả xoay sở đủ kiểu. Việc kiếm tiền vì phải chịu nhiều ảnh hưởng nên có dấu hiệu chững lại, thậm chí nếu không cẩn thận, bản mệnh còn có thể thất thu một khoản không nhỏ vào tay đối thủ.

Tình cảm giữa con giáp này và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì để đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách sẽ khó mà hàn gắn.

Cuối ngày hôm nay 24/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này làm gì cũng cẩn thận trước sau, đề phòng mất cắp, kẻ xấu hãm hại, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 1
Ngày Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ do đụng độ Tương Hại cục nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh cần chú ý hơn. Ngày này bản mệnh có thể xao nhãng, kém tập trung vào việc đang làm nên dễ gây sai sót, ảnh hưởng tới đường tiến thân sau này.

Nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, đó sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và vị trí hiện tại của con giáp này. Để có thể đi tới như ngày hôm nay, bạn đã phải rất vất vả và trả giá không ít, vậy nên đừng để công sức đổ bể.

Vợ chồng dễ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái. Một đứa trẻ ra đời mang theo niềm vui nhưng cũng có không ít những gánh nặng lo toan đặt lên vai cha mẹ. hai người cần bình tĩnh hơn để suy xét vấn đề cũng như gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Cuối ngày hôm nay 24/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này làm gì cũng cẩn thận trước sau, đề phòng mất cắp, kẻ xấu hãm hại, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ do đụng độ Tương Hại cục nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ 3 này, áp lực công việc sẽ gia tăng đáng kể khiến tuổi Mùi phải nỗ lực hết sức để vượt qua và không được phép bỏ cuộc. Tương Xung xuất hiện càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, bạn cần học cách thích nghi linh hoạt để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức xảy tới.

Tình hình tài chính cũng có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Thời gian này bản mệnh chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không bị lạm chi, vì trước mắt bạn sẽ còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền nữa đấy.

Lưu ý trong ngày, con giáp này cũng nên giữ tỉnh táo và thận trọng khi tham gia giao thông. Lúc lưu thông trên đường, chớ nên suy nghĩ vẩn vơ mà gập họa bất trắc. Nhớ lái xe một cách cẩn thận và đừng vi phạm các quy tắc an toàn giao thông.

Cuối ngày hôm nay 24/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này làm gì cũng cẩn thận trước sau, đề phòng mất cắp, kẻ xấu hãm hại, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 3
Thứ 3 này, áp lực công việc sẽ gia tăng đáng kể khiến tuổi Mùi phải nỗ lực hết sức - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 24/5: TOP 3 con giáp may mắn hơn thiên hạ, hứng trọn phú quý trời ban, của cải chất thành núi, tiêu xài dư dả, sung sướng vô hạn

Cuối ngày hôm nay 24/5: TOP 3 con giáp may mắn hơn thiên hạ, hứng trọn phú quý trời ban, của cải chất thành núi, tiêu xài dư dả, sung sướng vô hạn

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này may mắn hơn người, hứng trọn tài lộc trời ban, tiền của đầy nhà, tiêu xài thả ga.

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