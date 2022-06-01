Cuối ngày hôm nay 1/6: Cục diện Hỏa khắc Kim, những con giáp này không cẩn thận kẻo mất tiền hao của, tài lộc thiếu hụt, vận trình sự nghiệp kém hanh thông, tình duyên không có tiến triển

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 12:27

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 1/6, cục diện không tốt ảnh hưởng đến những con giáp này, cẩn thận kẻo mất tiền hao của, công danh tụt dốc, tình duyên không tiến triển.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ va vào Thương Quan khiến nhiều người dễ mất chức, thôi việc hoặc bỏ dở việc học. Bản mệnh cần kiểm soát bản thân tốt hơn chứ đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao hay vì bảo thủ, cố chấp quá mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Tuy nhiên vận trình tài lộc của tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng từ cục diện Hỏa khắc Kim nên dễ mất tiền, mất đồ hoặc làm ăn không có lời. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất nên cẩn thận, không được làm qua loa, người chịu thiệt sẽ là bạn.

Người độc thân sẽ tiếp tục cô đơn lẻ bóng trong những ngày này. Bạn ngày càng trở nên khép mình, chẳng muốn giao tiếp với mọi người xung quanh. Có lẽ những vết thương trong quá khứ vẫn cứ luôn đeo bám bạn chẳng rời.

Cuối ngày hôm nay 1/6: Cục diện Hỏa khắc Kim, những con giáp này không cẩn thận kẻo mất tiền hao của, tài lộc thiếu hụt, vận trình sự nghiệp kém hanh thông, tình duyên không có tiến triển - Ảnh 1
Tuổi Tỵ va vào Thương Quan khiến nhiều người dễ mất chức, thôi việc hoặc bỏ dở việc học - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan chiếu vận không tốt cho những người đang làm quan, làm chức to hay đứng đầu một nhóm trong công việc. Hôm nay Dậu không nên đứng ra đại diện làm bất cứ việc gì, tránh xa những người có tâm địa độc ác kẻo bị hại lúc nào không biết.

Sự xuất hiện của Thiên Quan lại là tin báo chẳng lành đến cho mệnh chủ. Dường như có không ít kẻ xấu bụng vì thành công của bạn mà sinh lòng ganh ghét đố kị. Hãy cẩn thận với những lời đơm đặt, những hành động sau lưng hòng phá vỡ những cố gắng của bạn.

Chuyện tình cảm ảm đạm, nếu con giáp này không thay đổi tính khí nóng nảy, cố chấp của mình thì mối quan hệ sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Cuối ngày hôm nay 1/6: Cục diện Hỏa khắc Kim, những con giáp này không cẩn thận kẻo mất tiền hao của, tài lộc thiếu hụt, vận trình sự nghiệp kém hanh thông, tình duyên không có tiến triển - Ảnh 2
Thiên Quan chiếu vận không tốt cho những người đang làm quan, làm chức to hay đứng đầu một nhóm trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, tâm trạng của tuổi Mão bị ảnh hưởng không nhỏ khi một số việc tiến hành khó thành vì không nhận được nhiều sự ủng hộ. Thậm chí, bản mệnh còn cảm thấy bực mình vì gặp kẻ xấu, tiểu nhân gây hại.

Tuổi Mão hãy kiên định, nếu người nào đó không sẵn sàng hỗ trợ mình mình, việc dựa vào họ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Tốt nhất là đừng tin tưởng và hy vọng vào họ quá nhiều, nếu không bản mệnh sẽ cảm thấy thất vọng.

Có thể bạn đang phải đối mặt với các vấn đề về mụn. Bạn có thể thử trị mụn bằng việc xông mặt. Xông mặt bằng hơi nước sẽ làm lỗ chân lông được mở to, giúp vi khuẩn, bụi bẩn và chất dầu tích tụ sâu trong da theo mồ hôi thoát ra khỏi cơ thể.

Cuối ngày hôm nay 1/6: Cục diện Hỏa khắc Kim, những con giáp này không cẩn thận kẻo mất tiền hao của, tài lộc thiếu hụt, vận trình sự nghiệp kém hanh thông, tình duyên không có tiến triển - Ảnh 3
Hôm nay, tâm trạng của tuổi Mão bị ảnh hưởng không nhỏ khi một số việc tiến hành khó thành vì không nhận được nhiều sự ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 1/6: Lộc rơi trước cửa nhà, may mắn bất ngờ kéo tới, những con giáp này sung sướng hết phần thiên hạ, tiền đồ rộng mở, tình duyên vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay 1/6: Lộc rơi trước cửa nhà, may mắn bất ngờ kéo tới, những con giáp này sung sướng hết phần thiên hạ, tiền đồ rộng mở, tình duyên vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay ngày 1/6, tử vi dự đoán những con giáp này có lộc rơi trước cửa nhà, may mắn kéo tới ùn ùn, sự nghiệp hanh thông, tình duyên lên như diều gặp gió.

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