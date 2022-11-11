Cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp nào tài vận khởi sắc, cơ hội thăng tiến vùn vụt, mưu đại sự dễ thành?

Tử vi dự báo rằng trong những ngày tháng cuối năm Nhâm Dần 2022, những con giáp này sẽ hết khổ.

Tuổi Mùi

Năm 2022, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến, mưu sự dễ thành. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm Nhâm Dần 2022, con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Điều này sẽ giúp bản mệnh phất lên nhanh chóng.

Người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội chuyển mình và thăng tiến lên một tầm cao mới. Con giáp này sẽ liên tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai nếu biết cách nắm bắt các cơ hội. Khi đó, bạn mệnh sẽ có túi tiền rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái, thậm chí có người còn có thể mua nhà tậu xe.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh và có bản lĩnh. Họ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền.

Con giáp này luôn sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vược.

Năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt hơn năm trước, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Cuối năm, con giáp tuổi Tỵ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Tuy người tuổi Tỵ đôi khi bất cẩn nhưng họ vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cát tinh dẫn lối, chọn được cách làm ăn phù hợp trước khi năm Nhâm Dần 2022 kết thúc nên tiền bạc ngày một dồi dào. Bản mệnh dù ngồi nhà vẫn có thể kiếm một khoản tiền kha khá. Đây là lúc bản mệnh có thể tính toán đến chuyện đầu tư để tiền tài không ngừng sinh sôi nảy nở.

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ của con giáp này không có gì để trê trách. Những người có cặp có đôi đang trải qua giai đoạn tình cảm ngọt ngào. Người độc thân vượng vận đào hoa nên có kẻ đón người đưa. Tuy nhiên, bản mệnh nên rõ ràng trong chuyên tình cảm, đừng lấp lửng kẻo mua dây buộc mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp vừa có đức và có tài, là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên Tử vi trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 có những con giáp dưới đây, được Ngọc Hoàng ban lộc làm gì cũng giàu có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-nam-nham-dan-2022-3-con-giap-nao-tai-van-khoi-sac-co-hoi-thang-tien-vun-vut-muu-dai-su-de-thanh-522092.html