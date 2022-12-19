Cuối năm 2022 hỷ sự tưng bừng, đón Tết đến ấm no, 3 con giáp tích phúc lớn mệnh dày, gặp thời đổi đời, phải may túi 3 gang đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 15:34

Thần Tài gọi tên 3 con giáp nào may mắn vào cuối năm 2022 này đây?

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những chú Mèo chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa bởi cơ hội để phát tài sẽ ngay trong tầm tay thôi. Đặc biệt, cuối năm 2022 này, cát thần đang che chở cho tài vận nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn, buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến.

Cuối năm 2022 hỷ sự tưng bừng, đón Tết đến ấm no, 3 con giáp tích phúc lớn mệnh dày, gặp thời đổi đời, phải may túi 3 gang đựng tiền - Ảnh 1
Đặc biệt, cuối năm 2022 này, cát thần đang che chở cho tài vận nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn, buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Còn với những người làm công ăn lương, có thể nguồn thu nhập của tuổi Mão vẫn đến chủ yếu từ công việc chính. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm, con giáp này có thể sẽ nhận được khoản thưởng hay phụ cấp xứng đáng với công sức của mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp phát tài vào cuối năm 2022 này. Tiền bạc không phải là chuyện bạn cần phải lo nghĩ trong khoảng thời gian này. Người khác có thể kiếm tiền khó khăn nhưng với bạn thì không hề, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, các nguồn thu nhập tăng vọt, thậm chí dù bạn muốn từ chối những cơ hội kiếm tiền đã tới tận tay mình cũng khó.

Cuối năm 2022 hỷ sự tưng bừng, đón Tết đến ấm no, 3 con giáp tích phúc lớn mệnh dày, gặp thời đổi đời, phải may túi 3 gang đựng tiền - Ảnh 2
Tuổi Thìn là con giáp phát tài vào cuối năm 2022 này. Tiền bạc không phải là chuyện bạn cần phải lo nghĩ trong khoảng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tài lộc chủ yếu đến từ công việc chính, tức là bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì càng có được nhiều tiền bạc về tay. Riêng trong ngày chủ nhật thì tài lộc đến với bản mệnh lại bằng con đường kinh doanh. Chuyện kinh doanh buôn bán càng trở nên thuận lợi và phát triển. Con giáp này hãy nhanh chóng thực hiện những kế hoạch mới của mình, có thế mới nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó.

Tuổi Tỵ

Cuối năm 2022 do được Thần Tài chỉ lối dẫn đường, tài vận của người tuổi Tỵ cứ thế mà tăng tiến ầm ầm, thu nhập cả chính cả phụ đều theo sát nhau. Tài khoản của bạn sẽ "ting ting" liên tục đấy. Dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng đều kiếm được một khoản kha khá, chủ yếu đến từ đầu tư, kinh doanh, tiền thưởng nóng và các công việc làm thêm.

Cuối năm 2022 hỷ sự tưng bừng, đón Tết đến ấm no, 3 con giáp tích phúc lớn mệnh dày, gặp thời đổi đời, phải may túi 3 gang đựng tiền - Ảnh 3
Cuối năm 2022 do được Thần Tài chỉ lối dẫn đường, tài vận của người tuổi Tỵ cứ thế mà tăng tiến ầm ầm, thu nhập cả chính cả phụ đều theo sát nhau - Ảnh minh họa: Internet

Có điều, cũng cần nhắc nhở bản mệnh về chuyện chi tiêu. Đừng thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà coi thường, thoải mái tiêu pha chẳng cần biết đến ngày mai. Nếu bạn không đưa ra phương án quản lý tài chính tốt, có các khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai thì rất dễ lâm vào cảnh túng thiếu khi biến cố bất chợt xảy đến đấy.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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