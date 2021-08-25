Cuộc đời 'bạc như vôi' cũng không khiến những con giáp này phải chịu đầu hàng trước nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 25/08/2021 22:17

Dù rơi vào cảnh khốn cùng, tưởng chừng như không thể 'trở mình', những con giáp này vẫn có thể như con cá chép 'vượt vũ môn' mà hóa thành rồng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, sự nghiệp của tuổi Tuất từ đây đến cuối năm khá suôn sẻ. Những làm ăn kinh doanh tìm được mối đầu tư như ý, lợi nhuận thu về cũng khả quan. Người buôn bán nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Người tuổi Tuất vốn không được biết đến tài hoạt ngôn. Tuy nhiên, bản mệnh có thể chinh phục đối phương qua những lời nói có trọng lượng và sức thuyết phục cao.

tu vi 1
Bản mệnh được Thần Tài chiếu cố nên sẽ nhận được những cơ may tài lộc hiếm có - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tài lộc của người tuổi Tuất có bước chuyển tích cực. Bản mệnh được Thần Tài chiếu cố nên sẽ nhận được những cơ may tài lộc hiếm có, được quý nhân giúp đỡ. Bởi vì người tuổi Tuất phải chăm chỉ làm việc, bỏ công sức ra và sẽ thu về những kết quả tốt đẹp như mong muốn, hoàn toàn xứng đáng với những gì đã làm.

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ tính tình phóng khoáng, tích cực. Con giáp này có tài năng, tham vọng và không bao giờ từ bỏ ước mơ, lý tưởng một cách dễ dàng. Người tuổi Ngọ dám nghĩ, dám làm. Về sự nghiệp, họ tự tin vào bản thân mình, can đảm tiến về phía trước và kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra.

tu vi 2
Người tuổi Ngọ dám nghĩ, dám làm - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, dù gặp khó khăn nhưng con giáp này cũng được quý nhân giúp sức nên sẽ sớm vượt qua nghịch cảnh. Các kế hoạch từng bị ngưng trệ trước kia của họ sẽ được vận hành trơn tru. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được những khách hàng, đối tác mới. Nỗ lực hết sức vì công việc, người tuổi này sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tý

Dù bề ngoài có vẻ lầm lì, ít nói nhưng thực tế người tuổi Tý là con giáp rất lạc quan, điềm tĩnh và tự tin. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này kiên nhẫn và nỗ lực đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Người tuổi Tý làm mọi việc với tư duy chậm mà chắc. Họ muốn từng bước một đạt tới mục tiêu chứ không muốn đốt cháy giai đoạn.

tu vi 3
Người tuổi Tý hào hiệp, dũng cảm, dám ước mơ và tin vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý hào hiệp, dũng cảm, dám ước mơ và tin vào chính mình. Cuối năm nay, con giáp này có thể sẽ gặp khó khăn, vướng mắc trong công việc. Chính trong thời điểm này, họ được quý nhân phù trợ. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, con giáp này vượt qua thử thách, vươn tới thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hết tháng 7 âm lịch, những con giáp này cũng 'qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai'

Qua hết tháng 7 âm lịch, những con giáp này cũng 'qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai'

Trầy trật qua hết tháng 7 cô hồn, 3 con giáp này cuối cùng cũng chạm tới vận may, tài lộc chớm nở, công việc hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi những con giáp giỏi vượt qua nghịch cảnh 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề