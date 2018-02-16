Con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày này đầu năm để cả năm may mắn, phát tài

Người xưa cho rằng con gái và con rể chỉ nên về nhà ngoại chúc Tết vào mùng 2 hoặc mùng 3. Có như vậy, bạn mới mang đến may mắn cho gia đình vợ và bản thân.

Con rể chỉ nên về nhà ngoại mùng 2 và mùng 3

Ngoài ra, trong ba ngày đầu năm, mọi người cũng cần kiêng kỵ những điều sau:

Theo quan niệm dân gian, lửa tượng trưng cho sự may mắn vì vậy trong những ngày đầu năm tuyệt đối không được cho người khác vì sẽ mất lộc.

Sáng mùng Một không nên đi chúc Tết hàng xóm

Chỉ nên đi chúc Tết hàng xóm khi họ đã xông đất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người Việt Nam, vị khách đầu tiên đến thăm nhà vào buổi sáng mùng Một rất quan trọng. Do đó, vào buổi sáng mùng Một bạn chỉ nên đi thăm họ hàng, người thân và chỉ đi chúc Tết hàng xóm khi họ đã có người xông đất.

Không vay mượn đầu năm

Ngày đầu năm, việc kiêng kỵ nhất chính là cho vay, đi vay, mượn hay đòi nợ. Vì theo quan niệm của người Việt xưa, nếu mượn tiền ngày đầu năm thì cả năm sẽ túng quẫn còn cho vay sẽ khiến tiền bạc sẽ phân tán cả năm, làm ăn không gặp thuận lợi.

Không làm vỡ đồ dùng

Chén, đĩa, gương là những thứ tuyệt đối không được làm vỡ trong những ngày đầu năm mới vì điều này báo hiệu một năm xui xẻo, chia lìa.

Không tranh cãi, bất hòa

Đầu năm mới nên hạn chế bất hòa, cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Để cả năm thuận lợi, làm ăn phát đạt thì vào những ngày Tết mọi người nên vui vẻ, hòa đồng với nhau, đừng nên tranh cãi, bất hòa. Đặc biệt, người lớn đừng nên mắng chửi trẻ nhỏ hay để chúng khóc lóc.

Tránh nói những điều xui xẻo

Dân gian tin rằng những lời nói vào đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Do vậy trong những ngày này, mọi người chỉ nên nói những lời hay, ý đẹp mang ý nghĩa may mắn. Tránh nói những điều không tốt như: “Chết”, "tiêu rồi”, “hỏng rồi”…

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.