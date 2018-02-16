Con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày này đầu năm để cả năm may mắn, phát tài

Tâm linh - Tử vi 16/02/2018 10:19

Theo quan niệm của người xưa, đầu năm mới, con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày dưới đây để mang lại may mắn cho gia đình.

Con rể chỉ nên về nhà ngoại mùng 2 và mùng 3

Người xưa cho rằng con gái và con rể chỉ nên về nhà ngoại chúc Tết vào mùng 2 hoặc mùng 3. Có như vậy, bạn mới mang đến may mắn cho gia đình vợ và bản thân.

Con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày này đầu năm để cả năm may mắn, phát tài - Ảnh 1
Con rể nên đến thăm nhà vợ vào mùng 2 hoặc 3 để đem lại may mắn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong ba ngày đầu năm, mọi người cũng cần kiêng kỵ những điều sau:

Không cho lửa đầu năm

Theo quan niệm dân gian, lửa tượng trưng cho sự may mắn vì vậy trong những ngày đầu năm tuyệt đối không được cho người khác vì sẽ mất lộc.

Sáng mùng Một không nên đi chúc Tết hàng xóm

Con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày này đầu năm để cả năm may mắn, phát tài - Ảnh 2
Chỉ nên đi chúc Tết hàng xóm khi họ đã xông đất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người Việt Nam, vị khách đầu tiên đến thăm nhà vào buổi sáng mùng Một rất quan trọng. Do đó, vào buổi sáng mùng Một bạn chỉ nên đi thăm họ hàng, người thân và chỉ đi chúc Tết hàng xóm khi họ đã có người xông đất.

Không vay mượn đầu năm

Ngày đầu năm, việc kiêng kỵ nhất chính là cho vay, đi vay, mượn hay đòi nợ. Vì theo quan niệm của người Việt xưa, nếu mượn tiền ngày đầu năm thì cả năm sẽ túng quẫn còn cho vay sẽ khiến tiền bạc sẽ phân tán cả năm, làm ăn không gặp thuận lợi.

Không làm vỡ đồ dùng

Chén, đĩa, gương là những thứ tuyệt đối không được làm vỡ trong những ngày đầu năm mới vì điều này báo hiệu một năm xui xẻo, chia lìa.

Không tranh cãi, bất hòa

Con rể chỉ nên đến thăm nhà vợ vào hai ngày này đầu năm để cả năm may mắn, phát tài - Ảnh 3
Đầu năm mới nên hạn chế bất hòa, cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Để cả năm thuận lợi, làm ăn phát đạt thì vào những ngày Tết mọi người nên vui vẻ, hòa đồng với nhau, đừng nên tranh cãi, bất hòa. Đặc biệt, người lớn đừng nên mắng chửi trẻ nhỏ hay để chúng khóc lóc.

Tránh nói những điều xui xẻo

Dân gian tin rằng những lời nói vào đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Do vậy trong những ngày này, mọi người chỉ nên nói những lời hay, ý đẹp mang ý nghĩa may mắn. Tránh nói những điều không tốt như: “Chết”, "tiêu rồi”, “hỏng rồi”…

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ loài hoa và cách cắm tốt nhất để chưng bàn thờ ngày Tết

Chuyên gia phong thủy tiết lộ loài hoa và cách cắm tốt nhất để chưng bàn thờ ngày Tết

Vào những ngày Tết, việc đặt một chậu hoa trong nhà hay chưng hoa trên bàn thờ đã trở thành điều không thể thiếu với người Việt. Hoa không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy.

Xem thêm
Từ khóa:   kiêng kỵ đầu năm những ngày con rể không nên đến nhà ngoại không cho lửa đầu năm tránh nói điều xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 54 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 59 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới