Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Ngọ luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Nhờ được ơn trên giúp đỡ nồng hậu mà cuộc sống của những con giáp tuổi Ngọ có nhiều biến chuyển tích cực, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, tháng 6 âm lịch bắt đầu cũng là lúc vận khí của tuổi Ngọ sẽ dần khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ được Thần Tài bao bọc, dễ dàng kiếm được tiền. Họ ký được những hợp đồng có giá trị cũng như gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng. Có với những người làm công ăn lương thì vận khí vô cùng hưng thịnh, tin vui đến cửa. Họ có thể sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển về một vị trí phù hợp hơn với khả năng.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Sửu là người hiểu biết, sống có lý tưởng, tham vọng. Họ cũng tài năng và sở hữu nhiều tài lẻ, có đam mê và sẵn sàng theo đuổi niềm đam mê đó. Con giáp tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi. Dù mới khởi nghiệp, họ có thể gặp khó khăn, thất bại nhưng đến trung vận sẽ có công việc ổn định.

Bước qua tháng 6 âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn và cơ hội để phát triển về tài lộc. Bình sinh tuổi Sửu đã thích tiết kiệm, cầu tài, khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của họ sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ có lộc lớn.

Trong nửa năm còn lại, sự nghiệp của người tuổi Sửu cực kỳ suôn sẻ và thuận lợi. Họ được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Dần ham học học, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. Trải qua những tháng năm lăn lộn, tuổi Dần tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống hữu ích và có một nhãn quan tinh tường để quan sát, đánh giá sự việc.

Bước vào ngày tháng 6 âm lịch, tuổi Dần sẽ được cát tinh chiếu cố. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn nhất định. Nhờ tính cách tốt nên tuổi Dần sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc.

Không chỉ có thuận lợi về đường công danh mà người tuổi Dần còn rất thuận lợi về đường tình duyên trong 6 tháng cuối năm. Người còn độc thân có thể gặp được người bạn đời như mình luôn ao ước. Người đã có gia đình nhận nhiều tin vui, đôi bên ngày càng thấu hiểu nhau. Sắp tới gia đình có thể đón thêm thành viên mới, từ đây Dần có thêm vai trò mới đầy lớn lao và hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm