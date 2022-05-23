Con giáp nào gặp hạn 6 tháng cuối năm 2022?

Người tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, khúc mắc hơn trong tưởng tượng vào 6 tháng cuối năm này, nhưng đừng vì thế mà suy nghĩ bi quan. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân mình.

Nếu cứ duy trì trạng thái làm việc như vậy, bạn không những khó có thể thăng chức, tăng lương mà còn dễ bị đánh giá thấp, khiến lãnh đạo không vừa lòng.

Bản mệnh cần tránh tâm lý chán nản, muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong mỗi khi gặp phải khó khăn, dẫn đến tình trạng “đầu voi đuôi chuột”.

Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng cần luôn chú ý, đề phòng những kẻ ganh ghét, bon chen trong môi trường làm việc. Bạn không nên tin người, nghe những lời xui khiến của kẻ khác, cũng không nên bị kích động bởi những lời khích bác.

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý rất có chí tiến thủ. Bản mệnh không ngại đối diện với khó khăn tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà 6 tháng cuối cùng năm 2022 các kế hoạch của con giáp này không đạt được kết quả cao.

Đối với tuổi Tý công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết. Chính vì vậy, mọi việc giậm chân tại chỗ và tiền lương cũng khó mà tăng lên.



Còn người tuổi Tý làm kinh tế thì công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn. Nửa năm cuối 2022 này, bản mệnh sẽ phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Trong lúc các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, con giáp này sẽ phải tìm cách cân đối tài chính. Hãy nhớ rằng đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Xét về vận trình tình cảm, con giáp này cũng phải đối diện với nhiều rạn nứt. Mối quan hệ giữa người tuổi Tý đã lập gia đình và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh cãi, dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Vì thế, Tý hãy để tâm hàn gắn tình cảm giữ hai người, nếu không sẽ rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang.

Tuổi Dần

Các phương diện trong cuộc sống của người tuổi Dần không có nhiều khởi sắc trong 6 tháng cuối cùng của năm 2022. Người làm ăn kinh doanh nên thay đổi suy nghĩ. Nếu cứ bước trên lối mòn thì mãi không thể thoát ra khỏi những thất bại. Con giáp này cần phải tìm hiểu những kênh đầu tư mới, không nên cứ tập trung vào nguồn thu nhập từ công việc chính.

Trong năm, tuổi Dần có thể gặp tranh chấp về tiền bạc vì vậy cần hết sức cẩn trọng khi hợp tác làm ăn, ngay kể cả khi đối tác là người thân trong nhà.



Với người làm công ăn lương, con giáp này cần phải bình tĩnh, không nôn nóng để tránh vấp phải tranh chấp trong công việc.

Vận trình nhân duyên của người tuổi Dần trong nửa năm cuối 2022 cũng không được tốt. Con giáp này phải tự nhìn lại bản thân để sửa những khuyết điểm chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác.

Những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng thường xuyên cãi vã.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.