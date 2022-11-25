Con giáp nào đen tình nhưng bạc đỏ khỏi phải bàn, thăng chức tăng lương ào ào như vũ bão?

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 20:10

Thời điểm 7 ngày tới, họ sẽ có tiền vàng ngập két, các khoản đầu tư trước đây đều đem lại lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mùi

Từ đầu năm đến giờ, cũng bởi bị ảnh hưởng từ hung tinh “Bạo Bại” và “Tai Sát” mà vận thế của Mùi xuống dốc không phanh, cố bao nhiêu cũng không được.

Cố chờ thêm 7 ngày nữa, cung sự nghiệp của những người tuổi Mùi sẽ gặp cát tinh “Hồng Loan”, “Thiên Cơ” nên mọi việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió, buôn 1 lời 10. Thời điểm 7 ngày tới, họ sẽ có tiền vàng ngập két, các khoản đầu tư trước đây đều đem lại lợi nhuận khổng lồ. Tin vui về thưởng tết, thăng chức cũng sẽ xuất hiện. May mắn thay, trong thời điểm này, chuyện tình cảm của Mùi cũng rất vẹn toàn, ngọt ngào, họ sẽ tràn ngập trong hạnh phúc mà không cần lo sợ bất cứ sự phát sinh mâu thuẫn nào cả.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn theo đuổi sự hoàn hảo, bất kể là trong sự nghiệp hay cuộc sống. Trong quá trình tìm kiếm bạn đời, người tuổi Thìn sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định khi chưa thực sự thấy phù hợp, càng không có chuyện nhắm mắt đưa chân.

Người tuổi Thìn độc thân gặp gỡ không ít người nhưng chưa tìm được người phù hợp để cùng nhau gắn bó. Tình duyên không được như ý nhưng sự nghiệp của con giáp này sẽ rất hứa hẹn. Họ nhất quyết sẽ lựa chọn kĩ càng, thậm chí sẵn sàng buông tay nếu cảm thấy không phù hợp dù khi đó họ cũng không phải còn quá trẻ trung.

Con giáp nào đen tình nhưng bạc đỏ khỏi phải bàn, thăng chức tăng lương ào ào như vũ bão? - Ảnh 1
Họ vốn thông minh tinh tế, nay dồn hết tâm trí cho sự nghiệp nên sẽ thu được kết quả lớn. Theo tử vi, người tuổi Thìn hoàn toàn có thể được thăng chức tăng lương hoặc đạt lợi nhuận cao, mở ra nguồn thu nhập mới.

Tuổi Sửu

Vận may tiền bạc ập vào người khiến Sửu làm đâu thắng đó, nhận về khoản tiền khổng lồ từ công việc mình đang theo đuổi. Ký được một hợp đồng lớn, thăng quan tiến chức, được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn chính là vận may mà Sửu có được.

Sửu cứ thế mà đi, cứ phấn đấu không ngừng thì chẳng cần cầu khấn, cũng không cần xin xỏ thì tài lộc cũng tự chảy vào nhà bạn ào ào như vũ bão.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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