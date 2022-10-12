Con giáp nào có tài khoản luỹ tiến, chuyển biến tích cực trong 120 ngày tới?

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 10:23

120 ngày tới những con giáp dưới đây nhận được nhiều lộc trời.

Tuổi Hợi

Trong thời điểm đầu năm 2022, người tuổi Hợi có gặp khá nhiều khó khăn, bạn làm ra không ít nhưng các khoản chi quá nhiều, dẫn tới thâm hụt ngân sách.

Nhưng kể từ khoảng thời gian này trở đi, những người tuổi Ngọ sẽ thấy vận số của bạn thay đổi rõ rệt, trong lúc này tuổi tuổi Hợi sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận tiền bạc cũng vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Tuổi Hợi có thể thoải mái mua sắm những gì mình thích nhất.

Đặc biệt, trên con đường tài lộc của tuổi Ngọ khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù chỉ là những người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình sống khá viên mãn.

Trong vòng 120 ngày tới trên con đường kiếm tiền của tuổi Ngọ sẽ được trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Những người tuổi Hợi chỉ cần dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Thìn ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán Thìn sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

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Trong 120 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị đón thời điểm may mắn nhất trong năm của họ, chính là từ dịp cuối tuần này và nhất trong mùa thu sắp tới.

Đặc biệt, trên con đường công danh sự nghiệp những người tuổi Ngọ sẽ được cất nhắc lên như diều gặp gió. Đặc biệt, trên con đường công danh người tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, lợi nhuận tăng đột biến tiền bạc cũng vì thế mà nảy số về tài khoản của bạn nhiều hơn.

Bên canh đó, tuổi Ngọ nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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