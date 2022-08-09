Con giáp nào cẩn thân họa từ mồm mà ra đúng 100 ngày tới?

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 23:00

Thói “ngồi lê đôi mách” chẳng bao giờ là tốt cả và xui xẻo do điều đó mà gây ra đối với các con giáp trong 100 ngày tới.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá hoạt ngôn, giỏi ngoại giao và họ cũng là người hướng ngoại. Trong lúc cao hứng, họ dễ dàng bộc bạch, “buôn chuyện” mà quên mất hậu quả về sau. Họ cũng là người có tài, có năng lực, được lòng cấp trên và cũng dễ được cất nhắc lên những vị trí cao. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ sinh ra lòng tự mãn, ngạo mạn khiến những người xung quanh khó chịu, ganh ghét. 

Vì thế, người tuổi Dậu trong giai đoạn này hãy khiêm tốn một chút, hòa đồng một chút. Nếu có góp ý với người khác, hãy dùng thái độ và lời nói nhẹ nhàng để họ “tâm phục khẩu phục”, không có cảm giác bị coi thường mà sinh lòng đố kỵ. Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng nên biết cách kiềm chế bản thân, khi nóng nảy chớ nói lời khó nghe kẻo ảnh hưởng đến công việc lẫn tình duyên. 

Tuổi Thìn

Trong số những con giáp khổ nhất 100 ngày tới, người tuổi Thìn là người ít bị “ăn hành” nhất. Công việc và sự nghiệp của họ có thể khởi sắc nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, không tăng thêm thu nhập đáng kể hay giàu có tột bậc được.

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Họ có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu, đa phần đều là do kinh doanh, đầu tư thất bại dẫn đến hao tài tốn của.

Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình trong 100 ngày tới. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy về cuối năm, tuổi Thìn mới có thể lội ngược dòng, đổi vận vào năm kế tiếp.

Tuổi Tý

Theo tử vi, trong 100 ngày tới, người tuổi Tý nhất định phải hết sức cẩn thận vì dễ gặp kẻ xấu hãm hại, nói xấu sau lưng, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc. Những người tuổi Tý vốn có tính bộc trực, nghĩ gì nói nấy, ruột để ngoài da. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của họ, khiến cho kẻ xấu đố kỵ thừa cơ hội khích bác, tọc mạch gây phiền phức sau lưng. Chính vì vậy, trong thời gian này, người tuổi Tý nhất định phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ vì một phút nóng nảy mà ảnh hưởng đến bản thân sau này nhé!

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo

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