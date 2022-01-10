Còn 22 ngày nữa, chúc mừng 3 con giáp chính thức hết hạn Tam tai, cuộc đời chuyển hướng được hưởng lộc Thần tài, quý nhân phù trợ, dẫn lối

Không còn phải quá lo lắng về tiền bạc như những năm trước, bắt đầu bước sang Nhâm Dần 2022, tuổi Tỵ có Chính Tài chiếu mệnh, nên tiền bạc đổ về đếm không kịp tay. Dù vẫn còn một vài thách thức, nhưng tuổi Tỵ may mắn có quý nhân giúp đỡ nên mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát, thậm chí là có phần khởi sắc, cơ hội thăng tiến rộng mở, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Tỵ có vận may kéo dài nhất, dường như là may mắn từ đầu năm đến cuối năm. Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

Năm Tân Sửu, tuổi Dậu gần như mất hết sức lực và ý chí vì vướng hạn tam tai. Mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng thành tựu mà người tuổi Dậu thu về không được là bao. Tuy nhiên, kể từ năm Nhâm Dần, Tam tai của con giáp này sẽ chính thức kết thúc, vận may ùn ùn kéo đến. Năm nay, bạn càng chăm chỉ bao nhiêu thì càng có nhiều tài lộc bấy nhiêu. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một nên người tuổi Dậu cần phải nắm bắt thật tốt cơ hội vàng mười này để thay đổi vận mệnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, tuổi Dậu được sao Thuỷ Diệu chiếu mệnh. Đây là một dấu hiệu may mắn cho thấy năm này sẽ là một năm chủ về tài lộc. Những người đi làm ăn xa sẽ thu về được nhiều thành công lớn. Nếu có ý định lấn sân sang các lĩnh vực khác hoặc đầu tư khởi nghiệp thì đây sẽ là thời điểm rất thích hợp. Đối mặt với cục diện Bình Hoà. Tài lộc trong năm của người tuổi Dậu rất đáng mừng. Nguồn thu đều đặn mỗi tháng sẽ giúp phương diện tài chính của bạn ổn định hơn. Đặc biệt, nếu biết cách tích luỹ thì về nửa cuối năm tiền bạc của bạn sẽ khá dư dả.

Tuổi Sửu

Vận trình của tuổi Sửu có phần khởi sắc lên trông thấy trong năm 2022 bởi con giáp này đã thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên cơ sở phân tích lá số tử vi tuổi Sửu 2022, con giáp này gần như may mắn về mọi mặt như tài lộc, công danh,... từ đó đón chào năm mới với tâm thế phấn khởi, an nhiên. Tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Tuy nhiên lưu ý sức khỏe tuổi này giảm sút đôi chút nên hao tốn tiền bạc cho phương diện này. Chuyện tình cảm cũng chưa được thuận lợi, khó đón hỷ tín trong năm Nhâm Dần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm