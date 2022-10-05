Còn 2 tháng nữa là hết năm 2022, chuyên gia phong thủy hàng đầu Malaysia dự đoán số mệnh của 3 con giáp dưới đây: Chính thức sẽ hết khổ, có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ

Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong ngày còn lại của năm 2022. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Theo tử vi cho biết, trong vòng 2 tháng cuối năm, Lục Hợp quý nhân che chở cho người tuổi Dần thêm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Theo tử vi cho biết, trong vòng 2 tháng cuối năm, đón cát khí lan tràn giúp tuổi Tị có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc.

Thủy sinh Mộc giúp tuổi Dần có khoảng thời gian khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi. Bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh, sẻ chia bên bạn bất cứ lúc nào.

Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Thời gian này cũng rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Nhân duyên tốt đẹp tìm tới mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong 2 tháng con lại của năm 2022. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Ảnh minh họa: Internet

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