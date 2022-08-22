Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:32

3 con giáp dưới đây sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đổi vận nhanh chóng.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn sống tình cảm, hiền lành, luôn biết vì mọi người và thấu tình đạt lý. Trong số những con giáp, tuổi Mão là người khéo léo trong giao tiếp xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân, bất kể cuộc sống gặp phải khó khăn trắc trở thế nào cũng đều vượt qua ngoạn mục.

Tử vi học có nói, tuổi Mão cũng sẽ gặp được nhiều may mắn vì rơi vào Tam hợp, bên cạnh đó đến một giai đoạn nhất định, tuổi Mão sẽ tận hưởng được cuộc sống viên mãn sung túc như mình mong muốn.

Cụ thể, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi kế hoạch dự định đều được diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Dù tuổi Mão chưa thể phát tài nhưng ít nhất họ cũng tìm được cơ hội để đổi đời, tìm được hướng đi mới trong công việc, giúp cuộc sống năm tháng về sau đủ đầy viên mãn.

Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
 Dù tuổi Mão chưa thể phát tài nhưng ít nhất họ cũng tìm được cơ hội để đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học cho thấy những người tuổi Rồng trong thời gian tới đây gặp được muôn vàn may mắn. Tài vận của con giáp này lại càng phát triển rực rỡ. Bản mệnh của người tuổi Thìn rất may mắn, hay nhận được sự chiếu cố của Thần Tài nên mọi việc đều được hanh thông. Các mối quan hệ trong cuộc sống hay công việc của tuổi Thìn, đều được duy trì và phát triển tốt, đặc biệt là những mối làm ăn lớn và quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp.

Đây có thể coi là thời điểm thích hợp để người tuổi Thìn có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp vững mạnh đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Nhờ có lượng tài sản tốt, nên việc đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính của người tuổi Thìn được tiến hành rất dễ dàng. Nếu tuổi Thìn biết chi tiêu cân đối và hợp lý trong tiêu dùng, họ sẽ tích cóp được một khoản kha khá.

Đặc biệt, người tuổi Thìn cũng được dự báo là có sao Hồng Loan soi chiếu khiến tình cảm trở nên thăng hoa. Người tuổi Thìn cần học cách chủ động tấn công, gây ấn tượng với đối phương, tỏ tình hoặc cầu hôn là những quyết định đúng đắn trong thời điểm này.

Tuổi Sửu

Bước vào thời gian tới, những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, thăng hoa bất ngờ. Tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời. Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được. 

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, tuổi Sửu nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Tuổi Sửu sẽ có nhiều đối tác sẵn sàng giúp đỡ về kinh nghiệm hoặc nguồn vốn để cùng tuổi Sửu tạo dựng sự nghiệp và thu được những bước tiến lớn trong việc phát triển sự nghiệp. Những nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, từ đó họ sẽ càng biết trân trọng và nỗ lực nhiều hơn.

Những chú Trâu thời điểm này cũng gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm lứa đôi. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm vô cùng mặn nồng, nếu đang yêu thì tình yêu thăng hoa bội phần.

Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Những chú Trâu thời điểm này cũng gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm lứa đôi. Ảnh minh họa: Internet 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Con giáp nào trúng số độc đắc trong những ngày cuối cùng của tháng 7 Âm lịch?

Con giáp nào trúng số độc đắc trong những ngày cuối cùng của tháng 7 Âm lịch?

3 con giáp sau mua vài tờ vé số để có cơ hội đổi đời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới con giáp may mắn con giáp có tiền nhiều

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 21 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 43 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi