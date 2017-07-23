Có nốt ruồi son thế này thì phụ nữ một đời sống thoải mái, tiền tài, hạnh phúc hơn người!

Tâm linh - Tử vi 23/07/2017 06:03

Nốt ruồi son ở vị trí này sẽ mang lại không ít vận may và hạnh phúc cho chủ nhân

Nốt ruồi son ở tay

Nốt ruồi son mọc trong lòng bàn tay là rất tốt. Đây là nốt ruồi đại phú quý, đem lại không ít tiền tài cho chủ nhân. Người sở hữu nốt ruồi này sẽ không bao giờ sợ thiếu tài lộc. Tiền chỉ có nhiều hơn chứ không khi nào ít đi

Có nốt ruồi son thế này thì phụ nữ một đời sống thoải mái, tiền tài, hạnh phúc hơn người! - Ảnh 1
Đây là nốt ruồi đại phú quý, đem lại không ít tiền tài cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi son ở ngực

Phụ nữ có nốt ruồi son ở vị trí này sẽ rất tốt đường con cái. Họ luôn có thể sinh quý tử, học hành giỏi giang, hiếu thuận về sau. Nốt ruồi này còn mang lại tình duyên tốt đẹp cho chủ nhân. Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.

Nốt ruồi son ở môi

Chủ nhân là người rất khéo léo trong giao tiếp. Họ biết cách ứng xử, khôn ngoan khi xử lý tình huống, không bao giờ gây hiềm khích với người khác. Họ luôn biết nặng nhẹ phải phép, ăn nói biết trước sau . Vì vậy, người thế này mà luôn gặp điều tốt đẹp.

Nốt ruồi son ở yết hầu, cằm

Có nốt ruồi son thế này thì phụ nữ một đời sống thoải mái, tiền tài, hạnh phúc hơn người! - Ảnh 2
Nốt ruồi này mang lại giàu sang, phú quý cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nốt ruồi tốt. Chủ nhân là người sống thiên về lý trí, có phần thực tế. Nốt ruồi này mang lại giàu sang, phú quý cho chủ nhân. Phú quý giàu sang sẽ luôn tìm đến với người này. Nốt ruồi nằm ở cầm sẽ giúp chủ nhân có nhiều tốt đẹp hơn ở yết hầu

Nốt ruồi son ở cổ tay

Đây là những người có tố chất nổi bật về nghệ thuật. Chủ nhân là người có hứng thú và năng khiếu trong các lĩnh vực có liên quan đến nghệ thuật. Chỉ cần gặp cơ hội đúng lúc, họ sẽ thể hiện hết khả năng tiềm ẩn của mình. Từ đây, họ có những thành tựu nhất định trong công việc. Tiền tài và danh tiếng cũng lên như diều gặp gió

Nốt ruồi son ở hai bên bắp đùi

Chủ nhân của nốt ruồi thế này sẽ có sự nghiệp rất suôn sẻ, mọi điều đều như ý muốn. Về tình duyên, họ sẽ gặp được nhân duyên tốt, có nhiều vận may ở tiền vận

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