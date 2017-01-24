Có những nốt ruồi này thì vận mệnh của bạn SUNG SƯỚNG và MAY MẮN hơn rất nhiều người phụ nữ khác!

Tâm linh - Tử vi 24/01/2017 00:32

Theo nhân tướng học, đây là những nốt ruối mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho chủ nhân

Nốt ruồi ở thái dương

Có những nốt ruồi này thì vận mệnh của bạn SUNG SƯỚNG và MAY MẮN hơn rất nhiều người phụ nữ khác! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Vị trí nốt ruồi này thể hiện sự tự do tự tại. Đây là người thích đi nhiều nơi, dù là trong công việc hay cuộc sống đều thích sự di chuyển. Nốt ruồi này còn mang đến những điều vui vẻ, và thể hiện chủ nhân là người có nhiều tri thức và hiểu biết rộng

Nốt ruồi son ở nhũ hoa

Đàn bà có nốt ruồi này là người có số phần giàu có, có con giỏi giang ngoan hiền, lại có đầu óc. Cuộc sống cuộc họ rất yên bình, hạnh phúc viên mãn, hầu như chẳng gặp bất cứ trở ngại gì trong cuộc sống.

Nốt ruồi giữa hai chân mày

Chủ nhân là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.  Đây có thể là may mắn được đề bạt vị trí cao hơn, cũng có thể được tăng lương thường xuyên. Cuộc sống của họ vì vậy rất sung túc, không phải âu lo về tài chính

Nốt ruồi giữa mắt và chân mày

Đây là người dễ thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện mới. Họ có tố chất lãnh đạo tốt. Lại rất thân thiện, sống tích cực nên gặp nhiều vận may.

Nốt ruồi ở môi trên

Có những nốt ruồi này thì vận mệnh của bạn SUNG SƯỚNG và MAY MẮN hơn rất nhiều người phụ nữ khác! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Chủ nhân là người hay âu lo những chuyện lặt vặt hằng ngày như ngủ nghỉ, ăn mặc, tiền bạc. Họ giỏi giao tiếp vì vậy mà có nhiều mối quan hệ bạn bè. Do đó, có gặp điều gì cũng được quý nhân là bạn bè giúp sức. Chuyện dữ gì cũng qua

Nốt ruồi quanh rốn

Phụ nữ có nốt ruồi này là người được nhận nhiều phúc phần. Từ nhỏ được bố mẹ và gia đình bảo bọc, chăm sóc. Lớn lên lập gia đình hạnh phúc và rất sung túc

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Chủ nhân là người hầu như không khi nào gặp khó khăn về tiền bạc. Họ có đầu óc và có ước mơ trở thành lãnh đạo giỏi. Nếu nốt ruồi ở mu bàn tay thì họ kiểm soát tài chính rất tốt và luôn có những dự định kế hoạch hoàn hảo. Do đó họ luôn tìm thấy cơ hội tốt trong công việc

Nốt ruồi ở bàn chân

Đây là người thích đi đây đi đó, thích trải nghiệm thử thách. Họ luôn muốn h5oc hỏi, tìm tòi, tiếp thu tốt và có trách nhiệm cao. Họ giỏi thuyết phục cấp trên nên có nhiều cơ hội thăng tiến tót

Nốt ruồi sau gáy

Có những nốt ruồi này thì vận mệnh của bạn SUNG SƯỚNG và MAY MẮN hơn rất nhiều người phụ nữ khác! - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Đây là người có căn bản, bước đệm và chỗ dựa tốt. Họ có đầu óc, biết mưu mẹo và nhiều tài lẻ, khá giỏi giang

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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