Có 3 đường chỉ tay hiếm hoi này thì bạn quá may mắn rồi...

Tâm linh - Tử vi 21/09/2016 22:41

Có 3 đường chỉ tay này thì bạn sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống

Đường định mệnh

Có 3 đường chỉ tay hiếm hoi này thì bạn quá may mắn rồi... - Ảnh 1

Đây là đường chỉ tay bắt đầu từ phần giữa lòng bàn tay kéo dài đến phần gò dưới ngón tay giữa. Nếu bạn có đường chỉ tay này rõ ràng thì chỉ cần siêng năng làm việc để hoàn thành mục tiêu của bản thân thì thế nào cũng gặt hái được thành công rực rỡ.

Đường tiền tài

Có 3 đường chỉ tay hiếm hoi này thì bạn quá may mắn rồi... - Ảnh 2

Nếu bạn có đường chỉ tay này thì sẽ vững vàng tài chính, có tố chất kinh doanh. Dù vậy, nếu bạn có nhiều hơn một đường thì có vẻ bạn tiêu xài hơi quá tay, khó giữ chi tiêu tiết kiệm.

Và nếu bạn chỉ có một đường duy nhất thì bạn rất biết cách quản lý tiền bạc, và luôn không lo âu về tiền bạc.

Đường thái dương

Có 3 đường chỉ tay hiếm hoi này thì bạn quá may mắn rồi... - Ảnh 3

Đây là đường chỉ tay từ lòng bàn tay đến phần gò dưới ngón áp út

Nếu bạn có đường chỉ tay này thì bạn rất biết kiếm tiền. Đường này càng dài thì chủ nhân sẽ càng gặp được nhiều vận may. Và nó còn thể hiện những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp thỏa đáng.

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