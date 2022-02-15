Chuyên tâm hành thiện, 3 con giáp có đức mặc sức mà ăn, thăng hạng tiền tài, công thành danh toại trong vòng 8 tháng tới

Trong vòng 8 tháng tới, 3 con giáp may mắn thăng quan phát tài, vận trình phát đạt, chạm đến những đỉnh cao vinh hoa phú quý.
- Trong 99 ngày tới, được ơn trên chiếu cố, 3 con giáp phúc khí tề tựu, vận may căng tràn, nghênh đón vô vàn hỷ sự
- Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi bứt phá thành công, tình duyên vụt sáng, Dần đón nhận vận xui, tiểu nhân đeo bám
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ trong 8 tháng tới làm gì cũng thuận lợi, nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con giáp có được cơ hội ký kết nhiều hợp đồng lớn, mang về vô vàn tiền của. Tỵ chứng minh được năng lực của bản thân, tha hồ thăng quan tiến chức. Thời điểm này sẽ mang lại nhiều may mắn "nghìn năm có một" cho Tỵ mà nếu tận dụng thật tốt sẽ phất lên giàu có.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất trong 8 tháng tiếp theo nhận được nhiều chuyện vui đáng nhớ. Con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên làm ăn phát đạt, mở rộng chi nhánh, thâu tóm tiền tài trong thiên hạ. Ngoài ra, con giáp còn có thể nhận được tài lộc "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là tiền tài từ việc trúng số hay những trò chay may rủi mà Tuất có được. Tuy nhiên, con giáp chỉ nên vui là chính, tránh u mê, ỷ lại mà bỏ rơi đại nghiệp.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu vận trình hanh thông, vượng phát trong 8 tháng tới. Nếu là người kinh doanh, Dậu gặp được những người bạn cùng chí hướng, chung tay xây dựng một sự nghiệp vững mạnh, tiền tài thu về không ngớt. Trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương, Dậu được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên những vị trí cao hơn, lương thưởng nhân lên mấy lần.
*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.