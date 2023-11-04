Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong ngày 5, 6 và 7/11: Vượng phu ích tử, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tích lũy được nhiều tiền bạc, trúng đậm giàu to trong ngày 5, 6 và 7/11.

Tuổi Thìn

Sẽ không quá lời nếu nói những người tuổi Thìn thường rất thông minh, tinh tế và rất giỏi giao tiếp. Dù phải tiếp xúc với những người lạ thì họ vẫn rất nhiệt tình và chu đáo nên thường dành được cảm tình từ người khác. Trong ngày 5, 6 và 7/11, tuổi Thìn sẽ là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.

Công việc hanh thông giúp cho túi tiền của họ “dày lên” trông thấy. Con giáp này không chỉ may mắn nhận được khoản tiền lương cố định đầy đủ mà còn có thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Cũng nhờ số tiền này mà họ có thể tự tặng cho bản thân những món đồ đắt tiền.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Thìn tập trung đầu tư vào dự án mới. Nếu họ tiếp tục sử dụng khoản tiền tiết kiệm để mở rộng quy mô và chăm chỉ làm ăn thì con giáp này sẽ nhanh chóng xoay chuyển cục diện, tiền đầy ví, làm đâu trúng đó. Tuy nhiên, để tránh rơi vào cảnh tiêu tiền lãng phí, con giáp này cần lập cho bản thân những kế hoạch chi tiêu cụ thể trước khi tiến hành “xuất tiền”.

Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong ngày 5, 6 và 7/11: Vượng phu ích tử, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt. 

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân. Trong ngày 5, 6 và 7/11, họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới trong thời điểm này. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống trong thời gian này sẽ thêm phần thuận lợi.

Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong ngày 5, 6 và 7/11: Vượng phu ích tử, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện và rất thông minh. Dù không đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu để chinh phục, cũng không quá đam mê với việc kiếm tiền nhưng nhờ may mắn trời cho Hợi chưa bao giờ sống thiếu thốn. Thậm chí, những lúc nguy khốn luôn có người đưa tay giúp đỡ, hỗ trợ Hợi mà chẳng toan tính thiệt hơn.

Sau ngày 16/5 là thời điểm đại cát của người tuổi Hợi. Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ thêm phúc thêm tài, tiền đổ vào nhà ào ào như thác. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào tìm đến mình con giáp này đừng để vuột mất, bởi đấy chính là thời cơ để bạn gom về bạc tỷ, quơ tay là có tiền.

Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong ngày 5, 6 và 7/11: Vượng phu ích tử, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ tận cam lai, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn trong tháng 12/2023: Không lo túng thiếu, tiền vàng chất đống trong nhà, vinh quang vô lượng

Khổ tận cam lai, 3 con giáp làm nên nghiệp lớn trong tháng 12/2023: Không lo túng thiếu, tiền vàng chất đống trong nhà, vinh quang vô lượng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây lắm phúc lắm tài, giàu có bất thình lình trong tháng 12/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 4/11 tu vi ngay 5/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt