Chúc mừng 4 con giáp có SỐ HƯỞNG nhất trong tuần này (4/7 - 10/7): ở nhà có Thần Tài, ra ngoài có quý nhân nâng đỡ làm đâu thắng đó, hỷ sự triền miên, tài lộc bùng nổ, công việc vô cùng suôn sẻ

Đường tài lộc của Mùi trong tuần này khá suôn sẻ, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều có lộc. Tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc.

Đây là thời điểm có nhiều thách thức với người làm công ăn lương nhưng hãy cố giữ vững tinh thần. Cuối tuần, Tỵ sẽ có cơ hội biến mục tiêu thành hiện thực, chỉ cần bản mệnh tự tin vào năng lực của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Đặc biệt cuối tuần là lúc vượng khí nhất, có lợi cho việc cầu tài, đầu tư, phát triển kinh doanh. Vì vậy, người làm kinh tế cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Người tuổi Tỵ có thể sẽ phải khá tất bật, đi lại nhiều do yêu cầu công việc nhưng tất cả công sức bạn bỏ ra sẽ được trả công xứng đáng.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Được sao Thiên Đức che chở, tuần mới này (4/7 - 10/7) người tuổi Dậu đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp. Nhờ vậy mà bạn cũng giành được nhiều thành công trong công việc, khả năng thăng tiến trong thời gian này rất lớn nên hãy duy trì phong độ để gây ấn tượng với cấp trên.

Các mối quan hệ trong công việc, hợp tác của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Dậu luôn biết cách để làm hài lòng những người làm việc chung với mình nhưng cũng không khiến bản thân quá mức lép vế. Nhờ đó, con giáp này có những sự hậu thuẫn đáng kể lúc cần.

May mắn còn đứng về phía Dậu trong tuần này với các dự án liên quan tới tài chính, vì vậy những chú Gà hoàn toàn có thể mạnh dạn tiến hành một kế hoạch đầu tư kinh doanh vào lúc này. Những trở ngại cũ sẽ biến mất và Dậu sớm nhận ra bản năng kinh doanh tuyệt vời của mình.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Họ là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Mão là một trong những con giáp tốt số nhất.

Tử vi dự báo, bước sang tuần mới này (4/7 - 10/7), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng lương, làm ở vị trí cao hơn với mức thu nhập tốt hơn. Người kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, thu về lợi nhuận khó có thể đo đếm.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, làm việc có tâm nên công việc vô cùng hanh thông.

Tử vi cho biết, trong tuần này (4/7 - 10/7) con giáp này sẽ gặp được quý nhân, công việc thăng tiến ầm ầm. Tuổi Tý có cơ hội được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, làm việc gì cũng hanh thông. Tiền bạc của những người tuổi Tý vì thế cũng lên con số lớn. Hãy phát huy thế mạnh kinh doanh của bạn, rất có khả năng bạn sẽ mở rộng được thị trường nhờ mặt hàng kinh doanh này đấy.

Cũng trong tuần mới này, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên may mắn trên con đường công danh của tuổi Tý cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể hết. Thời gian này tuổi Tý có thể thu về những khoản tiền lớn và làm những việc mà tuổi Tý ấp ủ mong ước từ bấy lâu nay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm