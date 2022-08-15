Chúc mừng 3 con giáp nhận phúc báo lớn trong tuần mới này (15/8 - 21/8), tiền bạc nặng trĩu túi, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp, Hổ mang tính cách trưởng thành, mạnh mẽ hơn hẳn. Trước mỗi vấn đề, họ luôn giữ được cái đầu lạnh và không bao giờ thể hiện sự độc đoán, nóng nảy khi suy xét về mọi thứ.

Trong tuần mới này, tuổi Dần được quý nhân đưa đường chỉ lối nên công việc hanh thông, xuôi thuận hơn rất nhiều. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Có thể nói, người tuổi Dần nghèo khó thời gian trước nhưng sẽ sung túc hơn từ thời điểm này trở đi.

Trong tuần mới này, tuổi Dần được quý nhân đưa đường chỉ lối nên công việc hanh thông, xuôi thuận hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sở hữu con mắt biết nhìn xa trông rộng, giỏi đoán định tình hình. Con giáp này cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Họ chịu áp lực tốt, không vì khó khăn mà bỏ cuộc.