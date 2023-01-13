Chúc mừng 3 con giáp đúng 16h30p ngày 23 tháng Chạp: Thần Tài phù trợ 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, xoè tay là có tiền, ngửa cổ là thấy lộc, ung dung "ngồi mát ăn bát vàng"

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 22:44

Đúng ngày Tết ông Công ông Táo, các con giáp sau may mắn có Thần Tài phù trợ cho trúng số độc đắc, chuẩn bị sắm sửa linh đình. Cùng xem có tên bạn không nhé!

Tuổi Mùi 

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 17h ngày 23 tháng Chạp, người tuổi Mùi sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ đây, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mùi không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

Chúc mừng 3 con giáp đúng 16h30p ngày 23 tháng Chạp: Thần Tài phù trợ 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, xoè tay là có tiền, ngửa cổ là thấy lộc, ung dung 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Năm 2022 là năm đầu hạn Tam Tai của người tuổi Thân nên họ gặp phải nhiều xui xẻo, biến cố. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả năm này tuổi Thân sẽ chìm trong u tối. Vào 17h ngày 23 tháng Chạp sẽ là lúc tuổi Thân gặp thời, vận khí vượng hơn hẳn. Chỉ cần biết tận dụng thời điểm vàng này thì tuổi Thân sẽ bứt phá nhanh, thay đổi được vận mệnh đã được an bài. 

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, hôm nay cũng là lúc người tuổi Thân chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Chúc mừng 3 con giáp đúng 16h30p ngày 23 tháng Chạp: Thần Tài phù trợ 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, xoè tay là có tiền, ngửa cổ là thấy lộc, ung dung 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Năm 2022 là năm đầu hạn Tam Tai của người tuổi Thân nên họ gặp phải nhiều xui xẻo, biến cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm 2022 người tuổi Tý cũng vướng hạn Tam Tai nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Tý cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, vào đúng 17h ngày 23 tháng Chạp, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình. 

Lúc này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Tý muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay, thứ Sáu (13/1): Thái Tuế "mở gọng kìm", 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, trong túi đầy tiền, trong nhà đầy vàng, đời sướng như tiên, đón Tết sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ Sáu (13/1): Thái Tuế "mở gọng kìm", 3 con giáp có Thần Tài kề cạnh, trong túi đầy tiền, trong nhà đầy vàng, đời sướng như tiên, đón Tết sung túc vô biên

Đúng hôm nay, 3 con giáp có ơn trên phù trợ, hết khó hết khổ, từ đây tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

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