Đàn ông tuổi Dần không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn ‘đội vợ lên đầu’, chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Lấy được chồng tuổi này chị em xem như “trúng số” bởi trời sinh những chàng giáp sau có thừa sự khôn ngoan, giỏi giang và dễ dàng thành công, siêu giàu có lại nổi tiếng yêu chiều vợ con.

Nam giới tuổi Dần là người sống có trách nhiệm, luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và phấn đấu để chinh phục chúng. Chuyên tâm phát triển sự nghiệp nhưng Dần không bao giờ xao nhãng trách nhiệm với gia đình, yêu thương chăm sóc vợ con.

Sau giờ tan tầm, nếu đàn ông khác cậy mình kiếm ra tiền nên chỉ việc nằm ễnh chờ vợ hầu hạ thì chồng tuổi Dần lại không nề hà mà xắn tay áo giúp vợ việc nhà. Vợ lấy được chồng tuổi Dần ngoài việc được làm thiếu phu nhân còn hạnh phúc vô vàn, cả đời viên mãn.

Dẫu cho gái lạ cho dụ dỗ, kẻ thứ ba cố ý chen ngang cũng đừng mong phá hoại gia cang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự ôn hòa, chân thành và sống tình nghĩa chính là điểm nổi bật nhất trong tính cách của đàn ông tuổi Tuất. Đây là mẫu chồng của gia đình, dù đi đâu, với ai, làm gì thì Tuất cũng nhớ đến vợ con, một lòng chung thủy. Lấy đàn ông tuổi này làm chồng, vợ chẳng bao giờ phải giữ chồng, cũng chẳng cần lo chồng bị phụ nữ khác cướp mất. Dẫu cho gái lạ cho dụ dỗ, kẻ thứ ba cố ý chen ngang cũng đừng mong phá hoại gia cang.

Ngoài sự thủy chung, đàn ông tuổi Tuất còn có khả năng làm giàu, xây dựng đời sống vật chất đủ đầy cho vợ con. Dù phải nếm trải xiết bao khó khăn, cơ cực họ cũng cam tâm tình nguyện, không oán than nửa lời.

Từ thuở độc thân con giáp này đã có cho mình vị thế đáng nể trong công việc, có sự nghiệp vẻ vang, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh đàn ông tuổi Hợi có số đại cát đại lợi, phát tài phát lộc, cả đời không lo thiếu tiền. Từ thuở độc thân con giáp này đã có cho mình vị thế đáng nể trong công việc, có sự nghiệp vẻ vang, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt mỗi ngày. Càng về hậu vận, Hợi càng thành công, sung sướng không ai sánh bằng.

Quyết liệt, cá tính trong công việc nhưng với gia đình Hợi luôn đủ dịu dàng, ôn nhu với bạn đời của mình. Sau khi kết hôn, vợ con muốn gì Hợi cũng chiều theo, chẳng bao giờ để gia đình mình phải lâm vào cảnh khốn khó, cơ cực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.