Đây là những con giáp rất lý trí trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Một khi yêu, họ sẽ yêu hết mình. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, có thương cỡ nào họ cũng dứt tình như không.

Tuổi Ngọ Phụ nữ tuổi Ngọ thật thà, thẳng tính, sống thoải mái và không thích ràng buộc. Nhất là trong tình cảm, họ rất dứt khoát. Khi đã yêu, họ sẽ yêu hết mình, không tính toán nghĩ suy. Con giáp này sống tình cảm, sâu sắc và luôn trọng tình cảm. Dù vậy, đây là con giáp lý trí nhất trong 12 con giáp Họ có thể cho bạn đời hết thảy những gì mình có, cũng không ngại hy sinh và tận tụy, chỉ cần đối phương vui vẻ. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, dù chỉ là một lần, họ sẽ dứt tình như không. Họ mãnh mẽ đến mức nhẫn tâm. Vì đơn giản, trong tình cảm, họ cho đi nhiều thì cũng đòi hỏi nhiều. Khi thấy những gì mình cho đi không được nhận lại xứng đáng, họ một lần tha thứ cũng không muốn. Do đó, đừng dại phản bội con giáp này, bạn không có cái kết tốt đẹp đâu!

Tuổi Dậu Tuổi Dậu là con giáp sống thủy chung và tình cảm nhất. Nhưng chỉ khi điều họ nhận lại cũng là tình cảm chung thủy của đối phương. Con giáp này cũng có nhiều khi đơn phương người khác, nhưng vẫn sẽ kín đáo để thăm dò. Khi được yêu, họ sẽ yêu mãnh liệt, cho đi không nghĩ suy, giữ gìn rất kĩ càng. Dù vậy, khi bị phản bội, họ chỉ đơn giản kết thúc một cách dứt khoát. Sẽ không ai tin nổi một người tình cảm như con giáp này vẫn có lúc đoạn tình một cách tuyệt tình nhất.

Tuổi Tý Đây là con giáp sống hết mình cho tình yêu nhất. Bản tính họ cần mẫn, có đầu óc, nên dễ thành công trong công việc. Họ cũng rất biết cân bằng cảm xúc, yêu thương cũng rất dữ dội, không thua gì cố gắng trong sự nghiệp. Họ cũng không muốn tình cảm có sự cưỡng cầu, có yêu mới bên nhau được. Khi biết đối phương phản bội mình, con giáp này sẽ buông tay cái một, ra đi không nói gì. Họ luôn rất xem trọng tình cảm, vì vậy không bao giờ chấp nhận phải đổi thay vì kẻ bội bạc. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.