Chồng có vợ tuổi này thì đừng dại mèo mả gà đồng, một khi bị phản bội, họ tuyệt tình không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24/10/2017 06:47

Đây là những con giáp rất lý trí trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Một khi yêu, họ sẽ yêu hết mình. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, có thương cỡ nào họ cũng dứt tình như không.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thật thà, thẳng tính, sống thoải mái và không thích ràng buộc. Nhất là trong tình cảm, họ rất dứt khoát. Khi đã yêu, họ sẽ yêu hết mình, không tính toán nghĩ suy. Con giáp này sống tình cảm, sâu sắc và luôn trọng tình cảm. Dù vậy, đây là con giáp lý trí nhất trong 12 con giáp Họ có thể cho bạn đời hết thảy những gì mình có, cũng không ngại hy sinh và tận tụy, chỉ cần đối phương vui vẻ. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, dù chỉ là một lần, họ sẽ dứt tình như không. Họ mãnh mẽ đến mức nhẫn tâm. Vì đơn giản, trong tình cảm, họ cho đi nhiều thì cũng đòi hỏi nhiều. Khi thấy những gì mình cho đi không được nhận lại xứng đáng, họ một lần tha thứ cũng không muốn. Do đó, đừng dại phản bội con giáp này, bạn không có cái kết tốt đẹp đâu!

Chồng có vợ tuổi này thì đừng dại mèo mả gà đồng, một khi bị phản bội, họ tuyệt tình không ai bằng - Ảnh 1
Đừng dại phản bội con giáp này, bạn không có cái kết tốt đẹp đâu! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp sống thủy chung và tình cảm nhất. Nhưng chỉ khi điều họ nhận lại cũng là tình cảm chung thủy của đối phương. Con giáp này cũng có nhiều khi đơn phương người khác, nhưng vẫn sẽ kín đáo để thăm dò. Khi được yêu, họ sẽ yêu mãnh liệt, cho đi không nghĩ suy, giữ gìn rất kĩ càng. Dù vậy, khi bị phản bội, họ chỉ đơn giản kết thúc một cách dứt khoát. Sẽ không ai tin nổi một người tình cảm như con giáp này vẫn có lúc đoạn tình một cách tuyệt tình nhất.

Chồng có vợ tuổi này thì đừng dại mèo mả gà đồng, một khi bị phản bội, họ tuyệt tình không ai bằng - Ảnh 2
Sẽ không ai tin nổi một người tình cảm như con giáp này vẫn có lúc đoạn tình một cách tuyệt tình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đây là con giáp sống hết mình cho tình yêu nhất. Bản tính họ cần mẫn, có đầu óc, nên dễ thành công trong công việc. Họ cũng rất biết cân bằng cảm xúc, yêu thương cũng rất dữ dội, không thua gì cố gắng trong sự nghiệp. Họ cũng không muốn tình cảm có sự cưỡng cầu, có yêu mới bên nhau được. Khi biết đối phương phản bội mình, con giáp này sẽ buông tay cái một, ra đi không nói gì. Họ luôn rất xem trọng tình cảm, vì vậy không bao giờ chấp nhận phải đổi thay vì kẻ bội bạc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017

Top con giáp tưng bừng hốt bạc, may mắn ngập trời cuối năm 2017

Những con giáp sau đây giàu sang vô đối, tiền bạc rủng rỉnh, được quý nhân phù trợ, may mắn hết phần thiên hạ vào cuối năm 2017.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuyệt tình con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay