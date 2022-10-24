Chiều nay, thứ Hai ngày 24/10, Phật Bà xuất hiện xua đuổi vận xui, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền bạc trĩu tay - vận may đầy nhà, trúng số độc đắc trăm tỷ, đại phú đại quý phát tài chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:18

3 con giáp hưởng trọn lộc trời, rủng rỉnh tiền bạc, giàu có lên thấy rõ, tiền bạc trải dài từ ngõ vào nhà, phú quý viên mãn.

Tuổi Ngọ

Lá số tử vi 12 con giáp chỉ ra tuổi Ngọ sẽ là con giáp vượng tài lộc nhất trong chiều nay. Đây sẽ là thời gian mà tuổi Ngọ sẽ tận hưởng những gì mà họ xứng đáng nhận nhất, con giáp này dường như sẽ thực hiện được mọi thứ mà họ từng ấp ủ. Những người tuổi này được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và tài vận đều có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Đúng chiều nay, tuổi Ngọ được Thần Tài che chở nên con đường tài lộc rộng mở thênh thang. Đặc biệt, bản mệnh rất vượng vận quý nhân. Nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, lại thêm bản thân có năng lực tốt, tuổi Ngọ sẽ rất may mắn trong chuyện kiếm tiền. Dù bản mệnh là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, tuổi Ngọ cũng đều có cơ hội được thăng chức tăng lương.

Cuộc sống tuổi Ngọ sẽ được nâng lên tầm cao mới khi có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ không những an yên về vật chất mà tâm hồn cũng bình yên đến lạ thường, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng phát tài, gặp được nhiều niềm vui.

Chiều nay, thứ Hai ngày 24/10, Phật Bà xuất hiện xua đuổi vận xui, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền bạc trĩu tay - vận may đầy nhà, trúng số độc đắc trăm tỷ, đại phú đại quý phát tài chóng mặt - Ảnh 1
Đúng chiều nay, tuổi Ngọ được Thần Tài che chở nên con đường tài lộc rộng mở thênh thang, đặc biệt, bản mệnh rất vượng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ lại là người thiếu quyết đoán. Trước cơ hội, họ sợ rủi ro nên thường chần chừ. Con giáp này cũng là người có tính cách khá thất thường. Đây cũng là điểm khiến họ dễ làm mất lòng người khác. Ở nơi làm việc, người tuổi Dậu cần sôi nổi, mạnh mẽ hơn. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này đừng chần chừ mà hãy cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Đúng chiều nay, nhờ có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận. Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Dậu độc thân dễ dàng tìm được thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho con giáp này. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Chỉ cần cố gắng bắt nắm cơ hội mà thần Tài ban, bản mệnh sẽ viên mãn không ai sánh bằng. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố nồng hậu, sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ tìm ra hướng đi riêng, thậm chí còn phát hiện được những điểm yếu, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, từ đó mà thành công viên mãn.

Chiều nay, thứ Hai ngày 24/10, Phật Bà xuất hiện xua đuổi vận xui, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền bạc trĩu tay - vận may đầy nhà, trúng số độc đắc trăm tỷ, đại phú đại quý phát tài chóng mặt - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao. Người tuổi này không ngừng học tập. Dù ở tuổi nào, họ cũng không ngại tìm hiểu những cái mới, tiếp thu kiến thức mới. 

Đúng chiều nay, nhờ được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình thuận lợi hơn, vận gặp được quý nhân của tuổi Thân rất lớn, sẽ xây dựng được cuộc sống bình yên đủ đầy cả tình lẫn tiền, ngoài ra họ sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa.

Con giáp Thân rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà. Liên quan đến tiền bạc, mọi việc suôn sẻ, tài lộc tràn vào và thường có bất ngờ trúng thưởng. Con giáp này không còn lo thiếu tiền bạc, tương lai tươi sáng, sớm muộn gì cũng có gia đình làm ăn phát đạt.

Chiều nay, thứ Hai ngày 24/10, Phật Bà xuất hiện xua đuổi vận xui, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền bạc trĩu tay - vận may đầy nhà, trúng số độc đắc trăm tỷ, đại phú đại quý phát tài chóng mặt - Ảnh 3
Nhờ được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình thuận lợi hơn, vận gặp được quý nhân của tuổi Thân rất lớn, sẽ xây dựng được cuộc sống bình yên đủ đầy cả tình lẫn tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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