Chỉ cần nhìn tướng miệng, biết ngay vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn, chuẩn không cần chỉnh!

Tâm linh - Tử vi 24/01/2017 00:31

Theo nhân tướng học, tướng miệng tiết lộ phần nhiều số phần của con người. Cùng xem liệu tướng miệng của bạn nói lên điều gì nhé!

Tướng miệng ngưỡng nguyệt (miệng ngắm trăng)

Chỉ cần nhìn tướng miệng, biết ngay vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn, chuẩn không cần chỉnh! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Hình dáng miệng cong lên như đang ngắm trăng, theo đó là răng trắng, môi đỏ tươi

Nếu có tướng miệng này thì bạn là người tài năng vượt bậc. Bạn giỏi giang, tài năng được phát hiện từ khi còn rất trẻ. Bạn rất hợp với công việc thuộc lĩnh vực về văn chương hay nghệ thuật. Nếu bạn theo đuổi con đường này thì sẽ gặp được rất nhiều thành công, cũng có được tiếng tăm nhất định. Đừng ngần ngại theo đuổi điều mình cho là ước mơ, chỉ cần có đam mê, ban luôn có thể thành công. Đừng sợ hãi!

Miệng vòng cung

Chỉ cần nhìn tướng miệng, biết ngay vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn, chuẩn không cần chỉnh! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Tướng miệng này là miệng có hình dáng cong lên như vòng cung. Môi đầy đặn,  màu môi hồng hào đầy sức sống

Bạn là người có khát khao và tham  vọng lớn. Bạn muốn thực hiện ước mơ của bản thân, dù có khó thế nào. Bạn luôn muốn theo đuổi điều mình mong ước và không bao giờ ngại thử thách cho đến khi đạt được thì thôi. Cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành. Giàu sang hay phú quý đều đủ đầy. Không mấy bận tâm hay muộn phiền gì nhiều. Và bạn có tuổi thọ cao, có thể sống lâu hưởng phước phần của con cháu.

Tướng miệng anh đào

Đây là tướng miệng với hình dáng miệng tròn, môi dày, nhỏ, khóe miệng hướng lên. Môi có màu đo đỏ, răng đều như hạt lựu. Khi cười lên thì rất tươi tắn và trản đầy sức sóng

Dù là năm hay nữ thì đây bạn cũng là người thông minh và có đầu óc hơn người. Bạn luôn có tầm nhìn xa, biết suy tính và phân tích vấn đề rất tốt. Từ khả năng này của mình, bạn luôn có thể kiếm tiền để làm giàu. Nếu là phụ nữ thì bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân  vẹn toàn. Bạn sẽ có được người chồng tốt, sẵn sàng ở bên và yêu thương bạn cả đời. Cuộc sống cũng rất đủ đầy, hạnh phúc, không phải lo âu gì

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