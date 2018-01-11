Chỉ cần bỏ 2 nghìn đồng mua thứ này ngày đầu năm, cả năm gia chủ may mắn, tiền ùn ùn chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 11/01/2018 13:14

Muốn cả năm may mắn, giàu sang, phúc lộc và nhà, gia đình hạnh phúc gia chủ chỉ cần mua vật này ngày đầu năm.

 Theo phong tục tập quán của người Việt, ngày đầu năm sẽ quyết định số mệnh cả năm của mỗi người, Vậy nên, ai cũng cố gắng giữ mình, cư xử đúng mực và mua những vật phẩm giúp chiêu tài đón lộc để vận tài lộc đỏ như son cả năm.

Chỉ cần bỏ 2 nghìn đồng mua thứ này ngày đầu năm, cả năm gia chủ may mắn, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh 1

Muối chính là vật phẩm giúp chiêu tài đầu năm, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần- Ảnh minh họa: Internet 

Mua muối

Ông bà ta có câu ‘đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi’ để nói đến việc mua muối đầu năm để cầu tài đón lộc, mua vôi cuối năm để tẩy xú uế, xui xẻo.  Sáng mùng 1 Tết, gia chủ chỉ việc mua một bát muối đầy có ngọn, tuyệt đối không được gạt miệng nếu không sẽ mất lộc, hao tài.

Ngoài tác dụng chiêu tài, thu hút vận khí muối còn là vật phẩm phong thủy giúp tình cảm vợ chồng thêm hòa thuận, hạnh phúc và mặn nồng.

Mua diêm, mua lửa

Lửa với màu đỏ được xem là màu may mắn, giúp mang lại phúc khí, tài lộc cho gia chủ. Vậy nên, ngày Tết người Việt thường mua diêm, bật lửa để cầu cả năm may mắn, tài lộc và bình yên cho cả gia đình. Chưa kể, lửa với sự ấm ấp của mình sẽ giúp vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận.

Chỉ cần bỏ 2 nghìn đồng mua thứ này ngày đầu năm, cả năm gia chủ may mắn, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh 2
Đặt lọ chiêu tài hướng Đông Nam sẽ giúp tài lộc thêm vượng, gia đạo ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Làm lọ chiêu tài

Gia chủ chỉ cần chuẩn bị một lọ thủy tinh, một ít muối và 5 đồng tiền xu. Sau khi trút muối vào 2/3 lọ, bạn hãy trải đều 5 đồng xu theo 5 hướng tượng trưng cho ngũ hành tương sinh Kim – Mộc -  Thủy – Hỏa – Thổ. Tiếp đến, chỉ cần đổ nước đầy lọ và mang đặt ở góc khuất, hướng Đông Nam của ngôi nhà. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, hướng Đông Nam chính là hướng tài lộc của mỗi ngôi nhà, nếu đặt muối và tiền ở đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, ‘dọn đường’ đón Thần Tài vào nhà.

Đặt phong bao lì xì dưới đáy hũ gạo

Muốn gia đình no ấm, thuận hòa gia chủ chẳng cần làm gì cao siêu, chỉ cần đặt một phong bao lì xì đỏ dưới đáy hũ gạo là đủ. Hãy trút hết gạo ra khỏi hũ chứa, sau đó đặt một phong bao lì xì vào đáy và trút  gạo vào đầy hũ. Người xưa quan niệm rằng, phong bao lì xì ấy sẽ trấn giữ tài khố của gia đình, từ đó tài vận phất lên như diều gặp gió, may mắn ào ào chảy vào nhà như thác đổ.

Chỉ cần bỏ 2 nghìn đồng mua thứ này ngày đầu năm, cả năm gia chủ may mắn, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh 3
Không chỉ người Việt, rất nhiều ngôi sao thế giới cũng đeo vòng tay may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Vòng tay may mắn

Nếu gặp những người đeo trên cổ tay sợi chỉ đỏ bạn chớ vội cười, bởi đấy chính là ‘bùa’ cầu tài, cầu an. Không chỉ người Châu Á, ngay cả các ngôi sao trên thế giới cũng bị thuyết phục trước sự linh nghiệm của vòng tay may mắn này.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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