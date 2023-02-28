Cầu được ước thấy: Tử vi 28/2/2023, may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp thoát nghèo hết khổ, vận may tới tấp, tài lộc vây kín, vừa giàu vừa sang

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 06:05

Tử vi 28/2/2023, 3 con giáp may mắn sau đây cuộc sống thuận bề như ý, đón tài đón lộc, tiền không sợ thiếu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, tính tình vui vẻ, cởi mở. Dù gặp hoàn cảnh khó khăn họ vẫn luôn lạc quan, thể hiện tâm lý vững chắc, sẵn sàng vươn lên vượt nghịch cảnh. Con giáp này luôn được mọi người quý mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần. Tuổi Thân cũng có một chút nhược điểm là hơi bướng bỉnh, đôi lúc vẫn còn bảo thủ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Sửa được vấn đề này, bản mệnh chắc chắn sẽ đạt thành công lớn.

Tử vi dự báo rằng tử vi 28/2/2023, tuổi Thân vượng tài vượng lộc, đón cát khí vào nhà. Con giáp này có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, lợi nhuận dồi dào. Người làm công ăn lương cũng gặp thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trong.

Cầu được ước thấy: Tử vi 28/2/2023, may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp thoát nghèo hết khổ, vận may tới tấp, tài lộc vây kín, vừa giàu vừa sang - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng tử vi 28/2/2023, tuổi Thân vượng tài vượng lộc, đón cát khí vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

Về tài vận, tuổi Thân là một trong những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong giai đoạn này.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến là những người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ mưu trí, nhanh nhẹn và có nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có khả năng chịu đựng áp lực tốt. Trong công việc, con giáp tuổi Hợi ham học hỏi, tiến bộ nhanh.

Tử vi 28/2/2023, nhiều cơ hội tốt trong công việc đến với người tuổi Hợi. Đó có thể là một công việc, một cơ hội học tập hay chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời.

Con giáp tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì cũng nhận được công việc tốt, phù hợp với bản thân.

Cầu được ước thấy: Tử vi 28/2/2023, may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp thoát nghèo hết khổ, vận may tới tấp, tài lộc vây kín, vừa giàu vừa sang - Ảnh 2
Tử vi 28/2/2023, nhiều cơ hội tốt trong công việc đến với người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng vượt qua khó khăn, làm ăn phát đạt, tất toán nợ nần. Mặt khác, trong thời gian tới, người tuổi Hợi cũng có vận đào hoa phơi phới. Những người cô đơn sẽ sớm tìm thấy một nửa nguyện ý với mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có ngoại hình ưa nhìn, thích làm đẹp, thích thời trang. Họ mang tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường xem xét, tính toán kỹ lưỡng rồi mới quyết định.

Ưu điểm nổi bật của con giáp tuổi Dậu là họ sống rất chân thành. Họ có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là những thành viên cần cù nhất trong gia đình. Họ không chỉ sẵn sàng chi trả cho người khác mà còn rất tự tin và năng động.

Con giáp này luôn thể hiện bản thân một cách tích cực, xóa tan mọi suy nghĩ không tốt. cố gắng hết sức mình. Người tuổi Dậu là tấm gương sáng và có uy tín lớn trong gia đình.

Những phẩm chất tốt đẹp này cũng giúp họ phát huy được năng lực ở nơi làm việc, đạt hiệu quả cao, thành công nhanh và không quá khó để kiếm được nhiều tiền.

Con giáp tuổi Dậu không chỉ phát triển riêng cho bản thân mà còn dẫn dắt gia đình cùng làm giàu. Tử vi 28/2/2023, mọi việc của họ đều thuận buồm xuôi gió, không có khó khăn, trở ngại đáng kể.

Gia đình của họ cũng yên ổn làm ăn, chỉ số hạnh phúc của họ và các thành viên trong nhà cao ngút trời, không có gì phải lo lắng.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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