Cát tinh nhập mệnh vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 1/02/2023: 3 con giáp may mắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, làm đâu thắng đấy, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 31/01/2023 07:42

Đâu sẽ là những con giáp may mắn nhất trong thời gian này, hãy xem ngay bài viết dưới đây.

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đa số là những người sống rất mạnh mẽ, tự lập, không ngại khó, ngại khổ trong cuộc sống. Dù nhìn họ ở góc độ nào, hoàn cảnh nào cũng thấy họ có một sự tự tin và phong thái điềm tĩnh đáng nể. Với tầm nhìn xa trông rộng, lại có một chút tham vọng, tuổi Thìn dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này, tuổi Thìn là một trong những con giáp làm ăn phát đạt, thịnh vượng sung túc, nhất là những người dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ có khả năng trúng lớn. Ngoài ra, Thìn không chỉ may mắn về tài vận, mà còn suôn sẻ trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Cát tinh nhập mệnh vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 1/02/2023: 3 con giáp may mắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, làm đâu thắng đấy, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói lúc này tài vận của tuổi Thìn sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Những điều không mong muốn của tuổi Thìn sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn bất ngờ. Đặc biệt, họ sẽ nhận lộc trời cho, sự nghiệp liên tục gặp nhiều tin vui, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.

Cát tinh nhập mệnh vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 1/02/2023: 3 con giáp may mắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, làm đâu thắng đấy, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giống như những chú trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, họ cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Chính điều này giúp cho bản mệnh có thể vững vàng tiến bước. Tuổi trẻ có thể sẽ là giai đoạn họ phải vất vả, nhọc lòng, nhưng bù lại sẽ có nhiều cơ hội để tích thêm kinh nghiệm cho những thành công sau này. Càng vượt qua nhiều chông gai thì "vốn liếng" họ tích lũy được càng nhiều, chỉ chờ thời cơ để "bung sức" và đột phá, đạt được những thành công. Nhờ giàu nghị lực và kiên trì, xuất thân sẽ không phải rào cản trên những bước đường tiến tới của họ.

Một vừa có ý chí phấn đấu kiên cường, chăm chỉ tốt bụng, nếu gặp thời cơ và đủ khôn ngoan thì chẳng mấy chốc mà được tận hưởng cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý nở rộ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp có nhiều lộc nhất trong thời điểm này do nhờ vào việc bạn chăm chỉ tìm tòi các cơ hội bất chấp tình hình khó khăn của thị trường hiện tại.

Cát tinh nhập mệnh vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 1/02/2023: 3 con giáp may mắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, làm đâu thắng đấy, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tuổi Tý rủng rỉnh tiền tiêu nhưng đừng vì ngày nghỉ rảnh rỗi mà đi mua sắm quá nhiều. Nếu đến các trung tâm thương mại cũng phải xác định những món đồ cần mua trước để tránh xa việc mua đồ tùy hứng.

Nhiều người kiếm được khoản tiền kha khá trong ngày này. Tình hình tài chính lúc này khá khả quan, thậm chí có người có được nguồn thu đáng kể trong thời gian này.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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