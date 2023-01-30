Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hổ, người ta thường nghĩ ngay đến người này mang tính tình nóng nảy, làm việc mà không suy nghĩ quá nhiều.

Bước sang 20h tối Thứ 3 ngày 31/01/2023, con giáp tuổi Dần thắng lớn về mặt tài lộc. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, họ có thể thu về nguồn tiền bạc dồi dào. Từ thời điểm này sự nghiệp của con giáp này đang có hướng đi lên. Cấp trên muốn thăng chức cho họ nên đang thử thách họ.

Nhưng trên thực tế, khi kết thân với người khác, những con giáp này lại rất hiền lành. Trong công việc, họ là người nhanh nhẹn, tháo vát, giàu nhiệt huyết nên dễ dàng thuyết phục người khác.

Nếu làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ sẽ nhận được khoản lương, thưởng không hề nhỏ. Tuy vậy, trong công việc, con giáp tuổi này cần giữ mồm giữ miệng, đừng tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan đến công việc kẻo khiến người khác ghen tức, chặn đà thăng tiến.

Tuổi Mùi

Những người tuổi này thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ và thích giao lưu, là một trong những người thực tế nhất trong 12 con giáp. Họ trung thành với tình cảm của mình và rất đáng được yêu thương.

Trong thời gian tới, vận trình của tuổi Mùi sẽ mở cửa, khó khăn thăng trầm sẽ dần vượt qua, họ bước vào con đường tích lũy của cải, gặp nhiều may mắn. Chỉ cần có thể vận dụng tốt thì sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn thăng tiến thuận lợi. Thời gian và tâm huyết bỏ ra đều được đền đáp, trong khi thu nhập thì ngày càng tốt lên.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ những ngày đầu năm. Khi đã tập trung vào nhiệm vụ, người tuổi Mùi sẽ nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức, từ đó đạt được những bước khởi sắc đáng kể.

Đồng thời, với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng cho mọi guồng quay và bước tiến sau này. Những quyết định của họ sẽ được mọi người ủng hộ, từ đó chung tay cố gắng, hướng tới mục tiêu chung. Mỗi một lần thành công, họ sẽ tạo dựng hình ảnh của bản thân hoàn thiện hơn hẳn.

Tuy vậy, cần lưu ý để giữ bản tâm, đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh, dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi từ 20h tối Thứ 3 ngày 31/01/2023 tuổi Thân cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc cùng với tuổi Dần và tuổi Mão bên trên.

Bản mệnh được dự báo dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, đây là lợi thế mà không phải ai cũng có được nên bạn cần phải nhanh tay nắm bắt. Nhờ thế mà công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Cát khí đang vượng nên đường tài lộc của những chú Khỉ cũng không đến nỗi nào. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Tuổi Thân nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi. Bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát tài nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc, có thể tham vấn kinh nghiệm của người đi trước để phán đoán tình hình chính xác hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.