Cát tinh chiếu sáng người sinh vào khung giờ này, 1 đời sống giàu sang, sung túc, không lo về vấn đề tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 09:30

Ai cũng mong mình được sinh vào giờ lành, có cuộc sống giàu sang, sung túc nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Những người có phúc tinh soi sáng sinh vào những giờ này sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, chỉ cần biết cố gắng và làm việc không ngừng.

Khung giờ Tuất âm lịch (19:00-21:00)

Khung giờ Tuất âm lịch là khoảng thời gian gà đã lên chuồng, mọi người kết thúc một ngày làm việc và nghỉ ngơi. Vì vậy người sinh vào khung giờ âm lịch này có số mệnh khá viên mãn, an nhàn. Người sinh vào giờ này rất thông minh, khôn ngoan, sở hữu chỉ số EQ cao. Tính tình của họ khá mạnh dạn, dám thay đổi và ham học hỏi.

Tu vi gio sinh 1

Thời còn trẻ, họ bỏ lỡ tương đối nhiều cơ hội tiến thân. Sau năm 36 tuổi, tài vận của họ dần khởi sắc. Người sinh vào khung giờ âm lịch này được quý nhân phù trợ, làm đâu gặt đấy, thu nhập tăng cao. Đến tuổi 40, họ dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp, nắm trong tay quyền lực, địa vị. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng giúp họ có được cuộc sống sung túc, đủ đầy, có cơ hội giúp đỡ những người xung quanh.

Khung giờ Sửu âm lịch (01:00- 03:00)

Người sinh vào khung giờ Sửu âm lịch tính cách cởi mở, dễ gần. Họ coi trọng tình yêu, lẽ phải hơn là tiền bạc. Người sinh giờ này cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm với những người xung quanh.

Dù trong cuộc đời gặp nhiều khó khăn, chông gai nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí. Người sinh vào khung giờ âm lịch này không ngại khó, ngại khổ, dám làm, dám chịu.

Tu vi gio sinh 2

Thời trẻ, họ gặp không ít khó khăn, thử thách. Sự nghiệp của họ khá long đong, lận đận, lúc lên bổng, lúc xuống trầm. Đến trung vận, họ được quý nhân phù trợ, đường công danh rộng mở. Họ làm đâu thắng đó, đạt nhiều thành tựu, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Khung giờ Thìn âm lịch (7:00- 9:00)

Những người sinh vào khung giờ âm lịch này tính tình sôi nổi và vui vẻ. Họ sống ngay thẳng, có sao nói vậy, sống vô tư, sòng phẳng, không toan tính thiệt hơn. Người sinh giờ này thật thà, có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh mình.

Họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật. Người sinh vào khung giờ Âm lịch này có tài lãnh đạo, có thể sẽ thành công trong lĩnh vực chính trị hoặc kinh doanh.

Tu vi gio sinh 3

Đàn ông sinh vào khung giờ Âm lịch này đến trung tuổi ắt thành ông chủ, sếp lớn trong khi phụ nữ sinh giờ này cũng có vận khí hanh thông, vượng phu ích tử.

Dù tuổi trẻ gặp không ít trắc trở nhưng đến trung vận, sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần ổn định, đi lên không ngừng. Họ kiếm nhiều tiền, tích lũy được nhiều tài sản, sống cuộc đời sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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Người sinh vào ngày âm lịch này luôn có tính cách tốt, nỗ lực vượt khó, nhờ đó mà thu hút được nhiều quý nhân, nhận sự phù trợ, sự nghiệp thành công. Cơ hội được thăng tiến trong năm mới đang rất gần và nhất định sẽ thành công rực rỡ.

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