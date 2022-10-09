Cát tinh chiếu mệnh, các con giáp này ‘ôm trọn’ may mắn, lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới vào 2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 05:56

2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022) sẽ chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những con giáp này.

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Theo tử vi, 2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022), Tuất sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Tuất một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, Tuất không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Cát tinh chiếu mệnh, các con giáp này ‘ôm trọn’ may mắn, lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới vào 2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022) - Ảnh 1
Theo tử vi, 2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022), Tuất sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Ngọ sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Ngọ là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Ngọ đều có thể tự mình làm tốt.

2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022), mọi thứ sẽ bất ngờ thuận lợi trơn tru, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Thời điểm này, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần, cơ hội tuyệt vời sẽ xuất hiện giúp cuộc sống và sự nghiệp có nhiều khởi sắc.

Những người tuổi Ngọ cũng sẽ có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến.

Tuổi Thân

Thân thường rất nỗ lực trong công việc, con giáp này có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Con giáp này cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn nên dễ tạo dựng được thiện cảm với người xung quanh.

2 ngày đầu tuần (10,11/10/2022), con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Thân đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Thân đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi thân

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