Cát khí hưng thịnh, 3 tuổi đón Tết Quý Mão ấm no, biến hung thành cát, hút hết bạc tiền, vận trình bừng sáng, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 13:28

Đây là những con giáp có khả năng ‘hốt tiền của thiên hạ’, bạn sẽ có cơ hội ăn nên làm ra, bỏ một lấy mười, tiền thu về nhanh như vũ bão, nằm không hưởng lộc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, đón Tết cận kề, người tuổi Thìn chẳng những không mất tiền hao của mà còn dễ có tài lộc về tay nữa. Nhìn may mắn và tài lộc của tuổi Thìn, mọi người xung quanh chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ganh tỵ.

Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Thìn ào ào như thác. Lúc ấy, Thìn muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Con giáp này đang có may mắn về tiền bạc thì nên tận dụng cho hết, có điều phải biết điểm dừng, đừng để mình lâm vào cảnh tham thì thâm rồi tiền mất tật mang.

Cát khí hưng thịnh, 3 tuổi đón Tết Quý Mão ấm no, biến hung thành cát, hút hết bạc tiền, vận trình bừng sáng, tiêu tiền thả ga - Ảnh 1
Theo tử vi, đón Tết cận kề, người tuổi Thìn chẳng những không mất tiền hao của mà còn dễ có tài lộc về tay nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không chỉ có giọng nói tốt mà còn có tài ăn nói. Tài năng của con giáp này đã rất xuất sắc rồi, nhưng điều khiến người khác nể phục, không theo kịp hơn là bạn còn rất chăm chỉ, đi sớm về muộn không hề sợ vất vả khó khăn.

Tết sắp đến, tuổi Dần được dự báo tài lộc lên cao, chuyện vui liên tiếp kéo đến, tiền tiêu rủng rỉnh. Bạn có thể tậu nhà tậu xe theo ý muốn. Con giáp này đi đâu cũng có Thần Tài theo sát, quý nhân phù trợ nên làm gì cũng trôi chảy, công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nhìn chung, đây là cơ hội tốt để tích trữ tiền bạc cho tương lai sau này.

Cát khí hưng thịnh, 3 tuổi đón Tết Quý Mão ấm no, biến hung thành cát, hút hết bạc tiền, vận trình bừng sáng, tiêu tiền thả ga - Ảnh 2
Tết sắp đến, tuổi Dần được dự báo tài lộc lên cao, chuyện vui liên tiếp kéo đến, tiền tiêu rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có nhiều tham vọng, luôn khát khao thành công và sớm xác định mục tiêu từ khi rất trẻ. Mão sẽ làm việc không mệt mỏi vì tương lai trong suốt cuộc đời. Ngoài ra, người tuổi Mão thường còn được mọi người yêu quý bởi tính cách hiền hòa, dễ chịu và lối cư xử rất có chừng mực.

Người tuổi Mão hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết, chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Dự kiến con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân. Đặc biệt, Tết sắp đến là khoảng thời gian cực kỳ may mắn khiến cho những người tuổi Mão làm gì cũng sẽ vô cùng giàu có, phát tài, dễ thành đại gia có số má, cầu được ước thấy.

Cát khí hưng thịnh, 3 tuổi đón Tết Quý Mão ấm no, biến hung thành cát, hút hết bạc tiền, vận trình bừng sáng, tiêu tiền thả ga - Ảnh 3
Tết sắp đến là khoảng thời gian cực kỳ may mắn khiến cho những người tuổi Mão làm gì cũng sẽ vô cùng giàu có, phát tài, dễ thành đại gia có số má, cầu được ước thấy - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Ngay Rằm tháng 11 (ngày 14 và 15), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có

Ngay Rằm tháng 11 (ngày 14 và 15), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có

Bước sang Rằm tháng 11, 3 con giáp may mắn vượng khí phát tài, tiền bạc, của cải nhiều không tả nổi. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, nâng bước tới thành công.

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