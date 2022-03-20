"Cát khí bừng bừng", Thần Tài và quý nhân "độ", top con giáp phát tài rực rỡ sau ngày 20/2 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 12:49

Với sự xuất hiện và hỗ trợ của nhiều sao chủ về tài lộc, 3 con giáp này tha hồ lựa chọn những cơ hội tốt trên con đường thăng tiến cũng như làm giàu.

Tuổi Tị

Sau ngày 20/2 âm lịchcủa tuổi Tị được Lục Hợp giúp đỡ nên đỡ vất vả hơn thời điểm trước. Người làm tự do thuận lợi, buôn may bán đắt. Công việc tuần tới đạt được những bước tiến mới vượt bậc, mang lại những tín hiệu đáng mừng cho bản mệnh.

 

Nhưng Hỏa khắc Kim nên tình cảm không được bình yên, các cặp đôi rất dễ bất đồng vì mấy việc nhỏ nhặt. Hội độc thân vì vòng xoay của công việc nên chưa có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mình.

 

Thiên Tài chiếu vận nên hôm nay Tị dễ có trúng thưởng, phát tài nhanh tuy nhiên tiền bạc cũng chóng đi nếu như bạn u mê vào những trò chơi đỏ đen. Không khuyến khích bạn ham mê bài bạc, lô đề, vận may không đến mãi được đâu nhé.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, con giáp này lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, họ thường nản lòng, nhụt chí.

'Cát khí bừng bừng', Thần Tài và quý nhân 'độ', top con giáp phát tài rực rỡ sau ngày 20/2 âm lịch - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bước vào thời điểm sau ngày 20/2 âm lịch, người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Mùi còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi phương Đông, sau ngày 20/2 âm lịch tuổi Dậu đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận.

Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này. 

Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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