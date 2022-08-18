Canh đúng 18h ngày 18/8, 3 con giáp bị mũi tên may mắn bắn trúng, khó thoát vận may, tiền vàng ngập mặt, kinh doanh lộc phát, tình cảm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 18/8 nhé!

Canh đúng 18h ngày 18/8, 3 con giáp bị mũi tên may mắn bắn trúng, khó thoát vận may, tiền vàng ngập mặt, kinh doanh lộc phát, tình cảm bền chặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Ngày mới, con giáp tuổi Thìn được dự đoán sẽ đổi vận, gặp nhiều điều may, làm ăn phát tài. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều trọng trách quan trọng. Thời gian này, họ có thể sẽ phải đi làm ăn xa, thu về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này cần mạnh dạn đón nhận cơ hội đến với mình. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, nỗ lực hết mình thì họ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, may mắn tràn đầy.

Đây cũng là thời gian con giáp tuổi Thìn có chuyện tình duyên nồng ấm, hạnh phúc. Đôi lứa có nhiều thời gian ở bên nhau, vun đắp tình cảm.

Tuổi Thân

Ngày mới, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Người này được lộc kinh doanh, dễ sinh lời lớn. Người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì công việc đều thuận lợi, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Trong công việc, con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, đạt được những thành công vang dội. Trong chuyện tình cảm, người tuổi này nếu có đôi có cặp cũng sớm tiến tới hôn nhân.

Trong khi đó, những con giáp còn độc thân cũng sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình. Với IQ và EQ cao, người tuổi Thân được dự báo sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Tuất

Ngày mới, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều điều may, tin vui gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, họ đạt đến điểm hòa vốn, bắt đầu sinh lời. Một số con giáp tuổi Tuất có thể ký được hợp đồng lớn, đem lại lợi nhuận cho công ty, tổ chức mình đang làm việc.

Người làm công ăn lương thì tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn gì. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tuất còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được nửa kia phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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