CẢNH BÁO: Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 17:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch.

Tuổi Sửu

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cục diện Tam Hội nâng đỡ giúp đường sự nghiệp của bạn hanh thông rộng mở hơn hẳn. Bản mệnh đưa ra được những ý tưởng hay ho, khơi nguồn cảm hứng cho những cộng sự xung quanh. Dù công việc không có nhiều niềm vui nhưng đổi lại thu nhập luôn ổn định, khiến bạn không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống hiện tại của bản thân.

Bên cạnh đó, tình yêu lứa đôi của con giáp may mắn này sẽ trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và đầm ấm. Người độc thân có cơ hội tìm được người thực lòng yêu thương mình, nhiều khả năng sẽ tiến tới hôn nhân.

CẢNH BÁO: Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ cứ thế mà tăng tiến và khởi sắc trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch. Bạn càng nắm bắt được các cơ hội thăng tiến quan trọng. Nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình và có những bước tiến đáng kể trên con đường công danh bổng lộc.

Vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Tuổi Dần biết cách ăn nói, cộng với sự tinh tế nên dễ dàng có được tình cảm của người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc, thuận hoà nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

CẢNH BÁO: Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra êm xuôi và hanh thông trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch. Con giáp này dần dà đã giải quyết ổn định được mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến trong tương lai là rất lớn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm tương đối hài hòa. Mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng chòm sao này vẫn ưu tiên thời gian rảnh cho gia đình. Các cặp vợ chồng nhờ hâm nóng cảm xúc kịp thời mà tránh được rạn nứt không đáng.

CẢNH BÁO: Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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