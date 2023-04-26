Cảnh báo tai ương kéo về vào buổi sáng ngày 27/4: Sao xấu chiếu mệnh 3 con giáp, tài vận lao dốc, vận trình lao đao, thị phi bủa vây, đại sự bất thành

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 19:15

Dự đoán, 3 con giáp sau gặp vận xui cực lớn, làm gì cũng bất thành, làm ăn thất bát, buôn bán ế ẩm, tiền ra như sóng tràn vào bờ.

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc. Bạn được khuyên nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Dường như cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc.

Ngày này không phải là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng, bạn nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Ngày Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

Cảnh báo tai ương kéo về vào buổi sáng ngày 27/4: Sao xấu chiếu mệnh 3 con giáp, tài vận lao dốc, vận trình lao đao, thị phi bủa vây, đại sự bất thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ bị vận đen bủa vây, tiểu nhân đeo bám, lành ít dữ nhiều. Lúc này, người tuổi Ngọ hung hiểm đầy mình, khó gặp được chuyện may mắn, nhất là khi điềm báo tiểu nhân đến rất gần. Công việc vốn đang tiến hành thuận lợi bỗng dưng nảy sinh không ít chuyện bất đồng với đối tác, với đồng nghiệp. Có thể bản mệnh còn vướng phải những chuyện thị phi sai sự thực nhưng không có cách nào thanh minh.

Những lúc như thế này, nếu tuổi Ngọ nóng giận thái quá, bốc đồng thiếu tỉnh táo thì có thể sẽ mắc phải không ít sai lầm, khiến cho con đường phía trước đã trắc trở lại càng thêm gập ghềnh, khó có được điều mình mong muốn. 

Cảnh báo tai ương kéo về vào buổi sáng ngày 27/4: Sao xấu chiếu mệnh 3 con giáp, tài vận lao dốc, vận trình lao đao, thị phi bủa vây, đại sự bất thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi tuất Không kiên nhẫn và không quan tâm đến thành công, bạn có thể phạm lỗi tâm lý và chiến thuật trong công việc. Một mình, bạn không thể mang lại thành công gì và bạn có xu hướng độc đoán trong nhóm làm việc cùng đồng nghiệp. Những thay đổi đột ngột về tâm trạng cũng như khủng hoảng chán nản. Có thể là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy nhược thần kinh hoặc ngất xỉu.

Cảnh báo tai ương kéo về vào buổi sáng ngày 27/4: Sao xấu chiếu mệnh 3 con giáp, tài vận lao dốc, vận trình lao đao, thị phi bủa vây, đại sự bất thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng các giao dịch kinh doanh và thông tin liên lạc sẽ chậm lại trong những ngày đầu tháng mới, khi sự nhầm lẫn và thất vọng ngự trị. Đây không phải là thời điểm tốt để đi du lịch hoặc mua hàng đắt tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Từ 6-9h sáng ngày 27/4, 3 con giáp được Thần Phật "độ" rũ sạch vận đen: May mắn ngập lối, đỏ tình đỏ tiền, công danh bay cao như diều gặp gió

Từ 6-9h sáng ngày 27/4, 3 con giáp được Thần Phật "độ" rũ sạch vận đen: May mắn ngập lối, đỏ tình đỏ tiền, công danh bay cao như diều gặp gió

Trong khung giờ này, Thần Tài mang đến hỷ sự, 3 con giáp may mắn phúc khí đầy nhà, tiền tài đầy ấp, chẳng cần tốn sức vẫn có được thành công lừng lẫy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 27/4 tu vi hang ngay bói vui

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to